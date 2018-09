Proximus-baas Dominique Leroy genoemd als CEO van BT

Volgens de Britse krant The Sunday Telegraph wordt Leroy genoemd als mogelijke nieuwe CEO van het Britse telecombedrijf BT. Proximus reageert dat Leroy het Belgische bedrijf wil blijven leiden.

BT, de gewezen telecommonopolist over het Kanaal, wordt nu nog geleid door Gavin Patterson. Maar hij moet het bedrijf verlaten na ongenoegen bij de aandeelhouders over de koersdaling van het aandeel. Voorzitter Jan du Plessis vroeg Patterson op te stappen, maar hij blijft nog in functie tot er een opvolger is gevonden.

De zoektocht is al even aan de gang. Du Plessis schakelde reeds in juni een Londense headhunter in om een vervanger te vinden. The Telegraph schoof zondag de naam van de Ier Ronan Dunne naar voren als opvolger. Dunne is momenteel CEO van de Amerikaanse operator Verizon Wireless maar hij kent de Britse markt bijzonder goed. Voor hij twee jaar geleden verkaste naar Verizon was hij meer dan een decennium aan de slag voor de Britse speler 02.

Volgens The Telegraph heeft Dunne het geknipte profiel en werd hij bovendien onlangs in Groot-Brittannië gespot, wat de speculatie over zijn aanstelling aanvuurt.

De krant vermeldt echter ook in één zin dat Dominique Leroy hoort tot de 'andere kandidaten van wie de namen circuleren'. Maar Bel20'er Proximus giet meteen olie op de golven. 'Leroy onderstreept dat haar mandaat loopt tot januari 2020. Onder de huidige omstandigheden, met grote uitdagingen voor Proximus op de Belgische telecommunicatiemarkt, is ze vast van plan om het bedrijf te blijven leiden om de disruptie efficiënt aan te pakken', reageert Proximus op de informatie van de Britse krant.

Dat neemt niet weg dat Leroy zelf in maart in een interview zei dat ze zich op termijn mogelijk naar het buitenland ziet trekken.