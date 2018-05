Proximus bindt klanten steviger aan zich

De telecomoperator lokt met 'all-in' pakket Tuttimus steeds meer klanten en bindt die zo in een concurrentiële markt steviger aan zich.

De resultaten van het eerste kwartaal van Proximus liggen grosso modo in lijn van de analistenverwachtingen. Globaal komt de omzet met 1,44 miljard euro bijna perfect op de verwachtingen uit. Idem voor de brutobedrijfswinst (ebitda), die 1 procent stjigt naar 454 miljoen. Netto stijgt de winst dankzij iets lagere belastingen 4 procent naar 124 miljoen euro.

Maar de verdeling van de omzet wijkt wel van de prognoses af: terwijl de internationale groothandelsdochter BICS - die in Europa en Afrika het telefoon- en dataverkeer van dik duizend operatoren versast - met een krimp van 4 procent blijft kwakkelen, scoort de binnenlandse tak beter dan verwacht met 1 procent groei.

Bij die binnenlandse tak is het vooral de consumentenafdeling die opvallend sterk scoort met een groei van 1,5 procent naar 731 miljoen euro. En dat in een markt die volgens grote rivaal Telenet zeer concurrentieel is als gevolg van de opmars van de wereldmarktleider in streaming Netflix en de lokale Belgische prijzenbreker Orange Belgium.

CEO Dominique Leroy lijkt zich echter beter gewapend te hebben voor die concurrentie. Met Scarlet heeft de groep zelf een prijzenbreker in huis en ze haalde de potentiële rivaal Netflix zelf in huis. Dat laatste werpt duidelijk vruchten af, want Leroy kreeg vorige maand zelfs een pluimpje van Netflix-CEO Reed Hastings.

Maar vooral: slaagt er goed in om klanten voor duurdere bundels te strikken. Het aantal klanten dat voor de all in bundel Tuttimus (4-Play: internet, televisie, mobiele en vaste telefonie) kiest, steeg afgelopen kwartaal met 44.000 tot 404.000. De inkomsten uit '4P' stegen bijna 10 procent naar 234 miljoen euro.

Dat is belangrijk: wie met al z’n telecomdiensten bij Proximus zit, zit als klant behoorlijk ‘gebetonneerd’ en zal dus niet snel naar een rivaal overstappen. Van de 4-play-klanten haakt op jaarbasis slechts 3,6 procent als klant af, de 'churn' in het jargon. Ter vergelijking: bij 1P is dat 24,6 procent, bij 2P 13,5 procent en zelfs bij 3P 11,3 procent..