Proximus blijft aan het Noordstation

Proximus gaat zijn tweelingtorens aan het Brusselse Noordstation verkopen en vervolgens een deel ervan huren. Drie projectontwikkelaars maken kans de renovatie binnen te halen.

De telecomgroep Proximus heeft beslist zijn hoofdkwartier aan het Noordstation te behouden. Voor de pandemie waren daar ruim 6.000 werknemers aan de slag, de helft van het volledige personeel.

Proximus nam de afgelopen maanden zijn Brusselse kantoorruimte onder de loep. Door de extra ruimte voor telewerk - drie in plaats van twee dagen per week - wordt de oppervlakte afgeslankt van 105.000 naar 40.000 m².

Op de tekentafel lagen twee scenario's. Het eerste was de verkoop van de iconische maar versleten torens en een verhuizing naar een andere locatie op 15 minuten wandelafstand van een van de drie grote Brusselse stations.

De torens worden herontwikkeld tot een kleinere en groenere 'campusachtige' site.

Het tweede scenario heeft het gehaald: een herontwikkeling van de huidige locatie tot een kleinere en groenere 'campusachtige' site. Tijdens de werken blijven de medewerkers in een van de twee torens tot de rest van de site klaar is. Vervolgens verhuizen ze naar de opgefriste toren en wordt het tweede deel aangepakt.

Drie kandidaten

Wie de grondige renovatie voor zijn rekening neemt, is nog niet bekend. Proximus heeft een shortlist van drie kandidaten opgesteld: DWNTWN-4-Proximus, Immobel en Whitewood Capital.

Whitewood Capital werd in 2007 opgericht door Frédéric Van der Planken en knapte eerder al de Brouckèretoren op. De groep is actief in België en Nederland. Voor een groot project als Proximus moet Whitewood ongetwijfeld een of meerdere partners zoeken.

DWNTWN-4-Proximus is een consortium met als drijvende kracht Downtown Real Estate, een projectontwikkelaar die in 2017 werd opgericht door Alexander Steyns en Jan De Kuyper. Ze leggen zich toe op projecten in de Noordwijk, waar ze de reconversie van de kantoorgebouwen Seven en Victoria (de vroegere IBM-toren) voor hun rekening namen.

Immobel ten slotte is het meest bekend. Sinds Marc Galle de grootaandeelhouder werd, maakt het beursgenoteerde bedrijf een opvallende renaissance door. De groep wordt almaar actiever in de buurlanden, maar Brussel blijft een cruciale markt. De groep heeft renovatie- en ontwikkelingsprojecten als Mobius (Noordwijk), het Muntcentrum en de vroegere Allianz-zetel aan het Brouckèreplein op haar palmares. Onlangs nog verkocht Immobel een gerenoveerd gebouw in de Europese wijk voor 120 miljoen euro aan Allianz.

Eind dit jaar, begin volgend jaar wordt de knoop doorgehakt en wordt duidelijk wie van de drie het Proximus-project binnenhaalt.

Vaststaat dat Proximus de tweelingtorens verkoopt en een deel van de gerenoveerde kantoorruimte zal huren, voor 15 jaar. CEO Guillaume Boutin rekent erop dat de verkoop van 'verschillende activa' - in de praktijk vooral de hoofdzetel - de groep 700 miljoen euro kan opleveren. Meerdere bronnen in de vastgoedwereld vinden dat bedrag te hoog gegrepen.