Proximus brengt goudhaantje Telesign naar de beurs

Proximus brengt zijn goudhaantje Telesign naar de beurs. Met de deal wil het telecombedrijf de schijnwerpers zetten op een van zijn weinige groeimotoren.

Dat Proximus grote plannen had met Telesign, was al even duidelijk. Begin deze maand bevestigde het telecombedrijf dat er stappen werden gezet richting 'een potentiële strategische transactie' rond het Amerikaanse dochterbedrijf. Een beursgang via een zogenaamde spac-deal - een fusie met een blancochequebedrijf - was één piste die daarbij expliciet werd benoemd.

Drie weken later is het dan zover. Proximus wil Telesign naar de beurs brengen tegen een waardering van 1,3 miljard dollar, liet het donderdagavond nabeurs weten. Het heeft daarvoor een spac-fusieovereenkomst gesloten met North Atlantic Acquisition Corporation.

Het totale opgehaalde kapitaal zal tot om en bij de 487 miljoen dollar bedragen. Dit omvat een toegezegde private investering in openbaar aandelenkapitaal (PIPE) van 107,5 miljoen dollar, afkomstig van SFPI-FPIM, Finance Brussels en een groep van Belgische investeerders, en tot 379,5 miljoen dollar van NAAC. Na de beursgang, die gepland is voor het tweede kwartaal van 2022, blijft Proximus 66,5 procent van de aandelen in handen houden.

Door Telesign naar de beurs te brengen, wil Proximus de markt duidelijk maken dat het een goudklompje in handen heeft met het Amerikaanse beveiligingsbedrijf.

De bedoeling van die operatie is duidelijk. Door Telesign naar de beurs te brengen, wil Proximus de markt duidelijk maken dat het een goudklompje in handen heeft met het Amerikaanse beveiligingsbedrijf. Sinds Proximus in 2017 voor 230 miljoen dollar de hand legde op de IT-beveiliger, ging die wat anoniem op in het grotere geheel. Maar in de schaduw is het wel kwartaal na kwartaal een van de weinige groeimotoren die het telecombedrijf rijk is.

Nu Proximus als groep in een lastige periode van hoge investeringskosten en weinig groei zit, is zo'n zonnestraaltje welkom. Door het bedrijf apart naar de beurs te brengen, wil Proximus de schijnwerpers zetten op de waarde van het snelgroeiende techbedrijf, wat op zijn beurt weer kan afstralen op het grotere geheel. Volgens CEO Guillaume Boutin heeft Telesign het potentieel om uit te groeien tot een 'unicorn', een techbedrijf met een waardering van meer dan 1 miljard dollar.

Tinderhinder

Telesign is in ieder geval actief in een markt die elke dag aan belang wint. Als leverancier van digitale identiteitsdiensten en authentificatie bindt het de strijd aan met phishers en andere cybercriminelen. Telesign heeft daarin een aardige portefeuille klanten verzameld, met onder andere Facebook, Twitter en datingapp Tinder als bekende namen.

Het levert aan die klanten controlemiddelen om te verifiëren dat wie een dienst wil gebruiken wel degelijk is wie hij of zij beweert te zijn. Dat is belangrijk om erover te waken dat mensen niet gemakkelijk je Facebook-account kunnen overnemen of dat je je via Tinder niet zomaar in de luren laat leggen door mensen met slechte bedoelingen.

Vaak draait het daarbij om een tweetrapsverificatie, waarbij gebruikers bij het inloggen een extra drempel over moeten, in de vorm van een sms met een unieke code (zie voorbeeld in grafiek).

Schermvullende weergave

Daarmee genrereerde Telesign vorig jaar 273 miljoen dollar omzet, een groei van 52 procent tegenover een jaar eerder. Daarop boekte het bedrijf een ebitda-marge (brutobedrijfswinst op de omzet) van 11 procent.