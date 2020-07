Proximus dicht bij miljoenendeal rond BICS

De gedeeltelijke verkoop van BICS, de internationale groothandelsdochter van Proximus, gaat zijn laatste fase in. De telecomgroep ging aanvankelijk geen aandelen verkopen, maar zal nu toch een deel van haar belang verzilveren. Dat zal de kas mee spijzen voor Proximus' investeringen in zijn glasvezelnetwerk.

BICS is de afkorting van Belgacom International Carrier Services. Het bedrijf ontstond in 2005, toen Proximus en diens Zwitserse sectorgenoot Swisscom hun internationale groothandelsactiviteiten samenbrachten in een joint venture. In 2009 volgde een gelijkaardige operatie met het Zuid-Afrikaanse MTN.

Het bedrijf is niet bekend bij het grote publiek, maar speelt een belangrijke rol achter de schermen van het internationale data- en telefoonverkeer. Het is wat in het telecomjargon een 'carrier's carrier' genoemd wordt. Dat is een telecomoperator die telefoon- en dataverkeer van sectorgenoten versast en zo garandeert dat dat verkeer wereldwijd goed verloopt. Een duizendtal operatoren van allerlei slag is klant van BICS. Het behoort daarmee in zijn segment tot de top drie in de wereld. Daarnaast verkoopt BICS ook softwareoplossingen aan aanbieders van internet- en digitale diensten via het in 2017 overgenomen TeleSign.

Trio

Het Brusselse bedrijf heeft drie aandeelhouders: Proximus (57,6%), Swisscom (22,4%) en het Zuid-Afrikaanse MTN Group (20%).

Maar daar komt binnenkort verandering in. Eind vorig jaar lekte uit dat Swisscom en MTN van plan waren hun aandelen van de hand te doen. De coronacrisis veroorzaakte wat vertraging. Maar de deal zit nu in een finale fase. Deze week moesten geïnteresseerde partijen een bindend bod indienen bij Citi, de zakenbank die de deal begeleidt. Meerdere investeringsfondsen zouden rond het dossier cirkelen.

Belangrijke nuance

Er is evenwel één groot verschil met enkele maanden geleden. Tot nu toe was enkel geweten dat Swisscom en MTN hun aandelen wilden verkopen. Proximus zou zijn aandelen bijhouden. Daar kwam de jongste tijd verandering in: ook de Belgische telecomgroep is van plan een deel van haar belang te verkopen. Welk deel is niet bekend. Maar de overnemer zou alvast zicht hebben op een meerderheid in BICS. Op z'n minst 7,6 procent van de BICS-aandelen die in handen zijn van Proximus wordt dus verkocht.

Kerncijfers BICS Omzet: 1,3 miljard euro Brutobedrijfswinst (ebitda): 153 miljoen euro Aantal medewerkers: 788 Aandeelhouders: Proximus (57,6%), Swisscom (22,4%) en MTN (20%)

Ter illustratie: dealmakers gingen er eind vorig jaar van uit dat de aandelen van Swisscom en MTN samen tussen 320 en 450 miljoen euro waard waren. Tegen die waardering is het belang van Proximus in BICS tussen 435 en 610 miljoen waard en een belang van 7,6 procent - zij het hypothetisch - 58 à 81 miljoen.

Guillaume Boutin, de CEO van Proximus, wou geen commentaar kwijt. Dat is ook logisch, want het telecombedrijf zit sinds begin deze week in een stille periode voor de publicatie van zijn halfjaarresultaten eind deze maand.

Glasvezel

Boutin kan het geld van een BICS-deal goed gebruiken. Proximus heeft een van de minst ontwikkelde glasvezelnetwerken van Europa en hij wil de heel kapitaalintensieve uitrol van het glasvezelnetwerk versnellen om technologisch weer aan de kop te komen.

Dat vereist tot 1,3 miljard euro per jaar. Om die investeringen te financieren laadde Boutin reeds 600 miljoen euro meer schulden op de balans en knipte de nieuwe Franse topman van de telecomgroep in het dividend. Dat ging van bruto 1,50 naar 1,20 euro per aandeel, het laagste niveau sinds Belgacom in 2004 naar de beurs trok.

Netflix, Tinder & co.

BICS was vorig jaar goed voor een omzet van 1,3 miljard euro (-3,4%) en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 153 miljoen (-0,5%). Dat komt overeen met zowat een kwart van de groepsomzet van Proximus en 8 procent van de ebitda van de groep. De omzet uit niet-spraakgebonden activiteiten klom fors, maar die groei werd ruimschoots tenietgedaan door de aanhoudende daling van de inkomsten uit de traditionele spraakdiensten.

Via het in 2017 ingelijfde TeleSign is BICS leverancier van internetspelers als Facebook, Google, Twitter, Netflix en Tinder.

Om de dalende omzet uit de traditionele spraakdiensten te compenseren kocht BICS in 2017 het Amerikaanse TeleSign. Dat was de eerste en enige grote overname van voormalig CEO Dominique Leroy. Proximus kreeg er dankzij de overname enkele honderden klanten bij en werd tegelijk minder afhankelijk van de volatiele bewegingen bij het versassen van belminuten en dataverkeer, zijn kernmetier.

TeleSign verkoopt softwareoplossingen aan aanbieders van internet- en digitale diensten, waardoor die makkelijker kunnen communiceren met hun gebruikers en hun klantenbestanden beter kunnen beheren. Het gaat onder meer om authenticatie- en beveiligingsdiensten. Via de overname werd BICS en dus Proximus een leverancier van grote internetspelers zoals Facebook, Google, Twitter, YouTube, Skype, Evernote, Tinder, Netflix en AOL.