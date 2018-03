Proximus doet overname in cybersecurity

Proximus versterkt zich via de overname van het Nederlandse ION-IP in de sector van IT-beveiliging.

Proximus speelt daar volop op in. Het Nederlandse bedrijf ION-IP telt een 20-tal beveiligingsexperten. Vorig jaar zette Proximus al vaart achter zijn expansie in die markt. Het nam bijvoorbeeld het Antwerpse Davinsi Labs over dat de focus legt op de detectie van kwetsbaarheden in de IT-infrastructuur van bedrijven.