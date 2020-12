Proximus doopt internetbank 'Banx'

De samenwerking tussen de telecomoperator Proximus en de staatsbank Belfius krijgt concretere vorm. Proximus en Belfius kondigden deze zomer een samenwerking van formaat aan. Belfius beloofde een volledig digitaal bankaanbod voor Proximus te ontwikkelen. In ruil daarvoor zal Proximus telecompromoties op maat van de Belfius-klant ontwikkelen.

Beide bedrijven mikten toen nog op het eerste kwartaal van volgend jaar voor de commerciële lancering van hun diensten. Via het persagentschap Belga lekt nu al de eerste informatie uit: de naam van de internetbank wordt 'Banx'. Meer informatie over de timing van de lancering is er niet. Proximus belooft 'begin volgend jaar' naar buiten te komen met de timing en de productspecificaties.