Proximus en Besix slaan handen in elkaar voor slimme kantoren

De telecomgroep Proximus blijft nieuwe markten aanboren. Na de lancering van een digitale bank en een platform voor digitale doktersconsultaties neemt de telecomgroep samen met de bouwgroep Besix een participatie in de energiestart-up Aug∙e, het vroegere i.Leco.

'Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de wereldwijde energieconsumptie.' Jan Van Steirteghem, bij Besix verantwoordelijk voor de bouwactiviteiten in Europa, heeft het dan over zowel de ontwikkeling als het gebruik van gebouwen.

Om dat energieverbruik van bedrijfsgebouwen te doen dalen, slaan de telecomgroep Proximus en Besix de handen in elkaar. Ze nemen elk een belang van 30 procent in de energiestart-up i.Leco. De overige 40 procent blijft in handen van i.Leco-oprichter en CEO Stefan Lodeweyckx. Hij blijft CEO van het nieuwe bedrijf Aug∙e, een hippe afkorting voor 'augmented energy'. Proximus en Besix detacheren elk een viertal mensen naar de start-up.

Digitale tweeling

Aug∙e brengt volgens de oprichters alle vereiste knowhow samen om zogenaamde slimme gebouwen te ontwikkelen en te onderhouden. Besix weet hoe het gebouwen neerzet en bouwwerven organiseert, Proximus brengt de nodige IT-kennis aan en i.Leco staat meer dan 5.000 gebouwen bij in de digitale transitie van hun energiesystemen en het efficiënt beheer van lokale energiebronnen, zoals zonnepanelen of windturbines.

Om gebouwen slim, en dus duurzamer, te maken, werkt Aug∙e met het concept van de digitale tweeling. Daarbij wordt een digitale versie gecreëerd van een fysiek gebouw. Die virtuele kopie is verbonden met het fysieke gebouw, waardoor veranderingen in de fysieke wereld ook geregistreerd worden in de virtuele wereld. Met behulp van sensoren en de gegenereerde data kan de energie-efficiëntie van gebouwen geoptimaliseerd worden. Onder andere in het Manhattangebouw aan het Rogierplein in Brussel wordt de technologie al gebuikt.

Aug∙e wordt de nieuwe standaard voor de manier waarop we denken over de gebruikservaring van gebouwen. Anne-Sophie Lotgering Chief Enterprise Market Officer Proximus

Aug∙e wordt in eerste instantie in de Benelux uitgerold. Besix zal de technologie ook al internationaal aanbieden via zijn netwerk. Precieze doelstellingen wilden de verschillende partijen niet communiceren.

'Aug∙e wordt de nieuwe standaard voor de manier waarop we denken over de gebruikservaring van gebouwen', zegt Anne-Sophie Lotgering, Chief Enterprise Market Officer bij Proximus. 'In dit soort gebouwen zullen data ten dienste staan van huurders, gebruikers, werkgevers of facility managers.' Op termijn moet het platform aan medewerkers ook de mogelijkheid bieden om te interageren met gebouwen. Denk aan zelf de ventilatie regelen of op een gebruiksvriendelijke manier elektrische wagens opladen via een app.

Meer dan internetprovider

Na de digitale bank Banx, een samenwerking met Belfius, en het platform voor huisartsen Doktr is Aug∙e een derde project waarmee Proximus wil tonen dat het meer is dan een internetprovider. De strategie bij elk van die initiatieven is gelijkaardig. Proximus hoopt ecosystemen uit te bouwen waar het zelf een centrale rol in speelt.

Het heeft geen zin dat iedereen op een eilandje aan oplossingen werkt. Het credo van de 21ste eeuw is samenwerking Anne-Sophie Lotgering Chief Enterprise Market Officer Proximus