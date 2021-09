Proximus en Besix stappen in energiestart-up

De telecomgroep Proximus en de bouwgroep Besix nemen een participatie in de energiestart-up i.Leco. De twee bedrijven werken al langer nauw samen op het vlak van 'smart building'.

i.Leco is een Geelse start-up, gespecialiseerd in slimme systemen voor het beheer en de optimalisatie van energiestromen. Het staat bedrijven bij in de digitale transitie van hun energiesystemen en het efficiënt beheer van lokale energiebronnen, zoals zonnepanelen of windturbines.

i.Leco heeft kantoren in België en Polen. In het Oost-Europese land levert het onder andere software aan de stad Kraków waarmee de energiedata van meer dan 650 publieke gebouwen worden gemonitord.

Het bedrijf bestaat in de huidige vorm sinds begin 2019, maar heeft wortels die verder teruglopen. Het groeide uit Porta Capena, dat begin jaren 2000 werd opgericht door Adriaan Brebels. Dat ontwikkelde met EcoSCADA een softwaretool die dankzij de analyse van energiedata de energiekosten tot 35 procent kan terugdringen.

In 2018 stond het door Stefan Lodeweyckx opgerichte energiebedrijf Enervalis op het punt Porta Capena over te nemen. Maar net op dat moment besloot de raad van bestuur van Enervalis het over een andere boeg te gooien door zich meer te concentreren op private woningen en oplossingen voor elektrische voertuigen.

Daarop werden de complexere oplossingen voor bedrijven afgesplitst en samengebracht met Porta Capena in een nieuw bedrijf dat de naam i.Leco meekreeg, met Lodeweyckx als CEO.

Proximus verbreedt focus

Uit een aanmelding bij de mededingingsautoriteit van de Europese Commissie blijkt nu dat Proximus en 's lands grootste bouwgroep Besix een participatie in het kapitaal van i.Leco ambiëren. Die transactie moet wel nog worden goedgekeurd door de Commissie, voor ze kan afgesloten worden.

Proximus bevestigt dat de twee bedrijven een belang plannen te nemen in i.Leco, maar wil voorlopig geen extra uitleg kwijt. 'We plannen hierover uitgebreid te communiceren op een later tijdstip', zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke.

Proximus en Besix werken al langer actief samen aan het slim maken van gebouwen met technologie.

De deal is een logische uitloper van een samenwerking die Proximus en Besix in 2018 aangingen. Toen sloten ze een strategisch partnerschap rond 'smart building', waarbij de ervaring van Besix als bouwheer en van Proximus in IoT - slimme, met het internet geconnecteerde systemen - werd gecombineerd. Energiebeheer is een belangrijk onderdeel van het 'slim' maken van gebouwen.