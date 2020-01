Proximus en Umicore willen 100.000 'slapende' smartphones inzamelen

De telecomgroep organiseert een inzamelactie voor oude smartphones. Ze bevatten kostbare metalen die Umicore in zijn fabriek in Hoboken kan recycleren.

De telecomoperator Proximus en Umicore lanceren de inzamelactie Don't miss the call. Ze doen dat om de schat aan slapende metalen in onze schuif te activeren.

In ruil voor een smartphone of gsm schenkt Proximus een voucher van minstens 5 euro. Dat bedrag kan oplopen tot 350 euro, voor recente modellen als een iPhone van de voorlaatste generatie. De actie loopt in de Proximus-shops en er komen inzamelpunten in scholen en bedrijven.

Een doorsnee gezin in ons land heeft tot vijf smartphones die ongebruikt in de schuif liggen. Dat komt neer op 2,6 tot 3 miljoen telefoons die stof liggen te vergaren. Amper 2 procent wordt gerecycleerd.

Exotische ertsen

In een smartphone zitten heel wat kostbare ertsen en metalen die gerecycleerd worden. Dat gebeurt bij Umicore dat in Hoboken een van de meest gesofisticeerde fabrieken voor de recyclage van elektronisch afval uit gsm's, computers en batterijen ter wereld uitbaat. Per gsm recupereert het bedrijf zowat een halve euro aan metaal. Voor een smartphone is dat 1 euro.

100.000 toestellen bevatten samen 9 kilogram zilver, 2 kilogram goud, 37,5 kg lithium en 337,5 kg kobalt (in de batterij). Wereldwijd zouden slapende gsm's 20 ton goud opleveren. In een smartphone zit in verhouding meer kobalt dan in de batterij van een elektrische auto. Ook meer exotische ertsen als gallium, indium, lanthanum, cerium, neodymium, palladium en wolfraam zijn in mobieltjes terug te vinden.

Het recycleren van de ertsen en metalen is een stuk rendabeler en milieuvriendelijker dan ze te delven in vervuilende mijnen. Volgens Umicore bespaart de recyclage van 100.000 smartphones 42.500 ton CO2, 25,4 miljoen liter water en 12.750 ton giftig afval tegenover de conventionele mijnbouw.

Waardebon

De vraag is of de waardebon smartphone-eigenaars over de streep trekt. Bij heel wat winkels en operatoren zoals Selexion, Coolblue en Orange Belgium is het al langer mogelijk een oud toestel in te ruilen voor een waardebon of korting. De technologiefederatie Agoria deed vorig jaar een inzamelactie met Umicore en Recupel. Terwijl de drie partners droomden van 1 miljoen oude gsm's konden ze amper 3.600 stuks verzamelen.

Waarom zou het nu wel lukken? 'Een smartphone is geen koelkast of afwasmachine', zegt Patrick Van Den Bossche van Agoria. 'De band ermee is veel persoonlijker. Mensen hebben schrik dat hun data en paswoorden op straat belanden als ze hun toestel inleveren. Daarom is het goed dat Proximus in deze campagne benadrukt dat alle persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie worden gewist bij de inlevering.'

Proximus en Umicore koppelen aan de inzamelactie financiële steun aan Eight, een Belgische organisatie die zich inzet tegen armoede in Afrikaanse dorpen. Hoe groot de donatie zal zijn, is niet duidelijk. Klanten kunnen hun voucher aan Eight doneren. Voor elk toestel dat via een bedrijf wordt ingezameld schenkt Proximus 1 euro.