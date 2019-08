Proximus en vakbonden hervatten dovemansgesprekken

Kan Proximus-topvrouw Dominique Leroy het sociaal overleg vlot trekken? Voor de vakantiestop was het water tussen de directie van het telecombedrijf en de bonden heel diep.

Proximus kondigde begin 2019 aan in drie jaar 1.900 banen te schrappen. De onderhandelingen over dat herstructureringsplan met de vakbonden begonnen op 4 juni, na de klassieke informatie- en consultatieronde. Veel vooruitgang is nog niet gemaakt.