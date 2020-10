Proximus gaat werknemers uit Brusselse torens halen

De telecomgroep Proximus wil in de toekomst meer gedecentraliseerd werken. De bekende torens in de Brusselse Noordwijk zullen aan belang inboeten.

In de ‘twin towers’ van Proximus aan de Brusselse Koning Albert II laan zijn in normale tijden 5.000 à 6.000 medewerkers aan de slag. Dat zijn er al minder door de coronacrisis, en het worden er in de komende jaren nog een pak minder.

‘We werken aan een plan om onze werkplek heruit te vinden. We streven naar een digitale campus in de vorm van een nationaal netwerk van werkruimtes’, zei CEO Guillaume Boutin vrijdag tijdens de persconferentie over de derdekwartaalcijfers. De plannen zitten nog maar in de reflectiefase, maar het bedrijf mikt op een combinatie van thuiswerk en telewerk in lokale hubs over het hele land. Hoeveel dat er zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Campus

De Proximus-torens worden omgevormd tot een centrale campus waar medewerkers kunnen samenkomen voor meetings en brainstorms. ‘Er zullen ook klanten over de vloer komen die we onze nieuwste technologieën en oplossingen kunnen laten ervaren’, zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke.

Boutin verklaarde al eerder dat hij het vastgoed van Proximus beter wil valoriseren, wat tot speculatie leidt over een mogelijke verkoop van de torens. Tijdens de investeerdersdag in maart schoof de CEO een indicatieve opbrengst uit vastgoed van 700 miljoen euro naar voren. Dat geld moet helpen om de ambitieuze investeringsplannen in supersnel internet via glasvezel te financieren.

De telecomgroep heeft al glasvezelkabels lopen naar 400.000 woningen en bedrijven in 14 steden, en finaliseerde deze week een joint venture met Eurofiber om in Wallonië nog eens ‘minstens 500.000’ aansluitingen te voorzien. ‘Voor Vlaanderen koesteren we dezelfde ambitie en hoop ik de komende weken met een even ambitieus akkoord te komen’, kondigde Boutin aan.

BICS

Over een andere mogelijke financieringsbron, de verkoop van de groothandelsdochter BICS, zei Boutin te hopen dat hij tegen eind 2020 meer details heeft. De economische crisis als gevolg van de covidpandemie heeft discussie doen ontstaan over de waardering van het bedrijf, waardoor het verkoopdossier aansleept.

De CEO van Proximus lijstte nog verschillende initiatieven op om door covid getroffen groepen te steunen. De cultuursector zal de mogelijkheid krijgen om evenementen uit te zenden op speciale livekanalen op het Pickx-platform.