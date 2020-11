Proximus gooit zich mee op zakelijke dronemarkt

De telecomoperator Proximus timmert samen met de start-up Dronematrix en de luchtverkeersleider Skeyes aan een platform voor zakelijke dronediensten. Dat moet begin 2022 operationeel zijn.

Met Proximus neemt een grote, maar verrassende speler zijn positie op de zakelijke dronemarkt in. De telecomoperator houdt samen met het Hasseltse groeibedrijf Dronematrix, dat zich specialiseert in automatische dronetechnologie, en Skeydrone, de dronepoot van de luchtverkeersleider Skeyes, 'The 6th Network' boven de doopvont. Tegen begin 2022 wil het consortium onder die naam zakelijke dronediensten aanbieden. Het doet dat met een onlineplatform dat geïnteresseerde bedrijven zoveel mogelijk moet ontzorgen. 'We willen bedrijven het technologische proces bij het uitsturen van een drone uit handen nemen', klinkt het.

Hoe het platform er gaat uitzien, welke diensten er exact zullen worden aangeboden en tegen welke tarieven is nu nog niet vastgelegd. Wel zeker is dat het trio alle zakelijke dronevluchten, geautomatiseerd of met piloot, in de luchtlaag van 50 tot 150 meter in het vizier heeft. De rolverdeling in het consortium is ook duidelijk. Dronematrix levert de technische expertise over drones, Proximus beheert met zijn 4G- en 5G-netwerken de connectiviteit van de drone en staat ook in voor de opslag van de datastromen. Skeydrone is mee aan boord voor zijn expertise over het beheer van het luchtruim.

Een bewaker kan rond een gebouw lopen. Maar een drone kan dat ook. Frank Van Welkenhuyzen Stichter Dronematrix

De consortiumpartners zijn ervan overtuigd dat er nu al vraag op die markt is. 'De bewakingssector stuurt vandaag agenten uit om rond gebouwen te lopen', geeft Frank Van Welkenhuyzen, stichter van Dronematrix, als voorbeeld. 'Een drone kan dat ook. Maar voor de bedrijven in de bewakingssector is dat natuurlijk een digitale omwenteling.'

Een andere case is de inspectie van masten, iets wat Proximus bekijkt. Ook de overheid is mogelijk geïnteresseerd. Dronematrix deed al een proefproject in Antwerpen, waarbij een autonoom vliegende drone de politie hielp bij een achtervolging van een verdachte en de brandweer bij data-inzameling.

SAFIR

Voor Proximus is de zakelijke dronemarkt niet volledig nieuw. De telecomoperator besnuffelde de markt al eens, weliswaar in een proefproject. Proximus was een van de 13 leden van het SAFIR-project, dat de inzet van drones uittestte, eerst in het daartoe bestemde Droneport in Sint-Truiden en daarna in Antwerpen.

Ook nu kiest Proximus-CEO Guillaume Boutin voor een partnerschap. Eerder dit jaar ging hij al in zee met Belfius voor de oprichting van een mobiele bank, en sloot hij joint ventures met glasvezelspecialisten Delta Fiber en Eurofiber voor de versnelling van de uitrol van het glasvezelnet.