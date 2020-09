Proximus houdt verkoop mobiliteitsdochter tegen het licht

Door een eventuele verkoop van Be-Mobile wil Proximus geld vrijmaken om te investeren in zijn glasvezelnetwerk.

Proximus overweegt zijn dochterbedrijf Be-Mobile van de hand te doen. Be-Mobile is gespecialiseerd in ‘slimme mobiliteit’. Het ontwikkelde oplossingen en apps rond parkeren, tolheffing en mobiliteit. Die laten toe verkeersstromen te monitoren en mensen kunnen er gemakkelijker mee betalen voor een parkeerplaats of het openbaar vervoer.

In ons land is Be-Mobile bekend van sms-parkeren via 4411, in Nederland van de populaire navigatiedienst Flitsmeister. Via zijn technologie krijgen duizenden autobestuurders realtimedata via hun navigatiesystemen.

Proximus kocht in 2016 de meerderheid in een fusiebedrijf waar Be-Mobile in was opgegaan. Het bezat lange tijd 61 procent van de aandelen. Eind vorig jaar kocht Proximus de minderheidsaandeelhouders uit, waarna het 7,3 procent van de aandelen opnieuw verkocht aan Jan Cools, de CEO en medeoprichter van Be-Mobile.

Strategische opties

De telecomgroep bestudeert nu enkele ‘strategische opties’ voor Be-Mobile en heeft daarbij een zakenbank aangesteld. ‘We willen bekijken hoe we met Be-Mobile waarde kunnen creëren, welke synergieën er nog zijn met Proximus en of een andere aandeelhouder beter kan zijn om de groei van het bedrijf te begeleiden’, zegt een goedgeplaatste bron. Proximus geeft geen commentaar.

Voor eventuele kopers wordt gekeken naar bedrijven die met mobiliteit bezig zijn. De autogroep D’Ieteren of financiële spelers komen mogelijk in beeld. Banken als Belfius en KBC hebben door de lage rente de voorbije jaren hard ingezet op niet-bancaire diensten en bieden in hun apps allerlei mobiliteitsdiensten aan, waaronder de 4411-toepassing. BNP Paribas Fortis en de verzekeraar AG Insurance werken dan weer aan een geïntegreerde mobiliteitsapp met Touring.

Internationaal

Sinds de instap van Proximus breidde Be-Mobile internationaal uit. In Nederland heeft zijn app Flitsmeister, die waarschuwt voor flitspalen en mobiele flitsers, meer dan 1,7 miljoen gebruikers. In 2018 breidde Be-Mobile uit naar Frankrijk met de overname van zijn sectorgenoot Mediamobile. Daarmee kocht het zich een plaats in de navigatiesystemen van Volvo, Renault, Volkswagen en BMW en groeide het uit tot een van de Europese marktleiders in ‘slimme mobiliteit’.