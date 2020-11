Proximus in zee met Zweedse investeerder voor uitrol glasvezel

Proximus heeft een akkoord met de Zweedse investeringsmaatschappij EQT voor de uitrol van zijn glasvezelnetwerk. Het consortium wil op korte termijn minstens 1,5 miljoen Vlaamse gezinnen en bedrijven bereiken.

Het nieuws van de samenwerkingsovereenkomst is de officiële 'go' voor de twee joint ventures die Proximus in juli al aankondigde. Om tegen 2028 4,2 miljoen Belgische woningen en bedrijven - 70 procent van het land - aan te sluiten op een glasvezelnetwerk, slaat Proximus de handen in elkaar met twee Nederlandse bedrijven: DELTA Fiber voor Vlaanderen en Eurofiber voor Wallonië. Die ‘verglazing’ is nodig om te profiteren van de voordelen van hogere datavolumes en snelheden tot 1 gigabit per seconde (tegenover de huidige 100 megabit per seconde).

DELTA Fiber is in handen van het Zweedse investeringsfonds EQT, in Europa een van de leidende investeerders in glasvezelbedrijven. Vorige maand gonsde het over een mogelijke overname van KPN, de Nederlandse tegenhanger van Proximus.

Met DELTA Fiber haalt Proximus de nodige verglazingsexpertise in huis. In Nederland heeft het al 700.000 glasvezelverbindingen op zijn conto. EQT nam dit voorjaar ook Deutsche Glasfaser over, een Duits bedrijf dat al 600.000 Duitse woningen en 5.000 bedrijven van glasvezel voorzag. Eurofiber is nu al actief op de Belgische zakelijke glasvezelmarkt.

70% dekking glasvezelnetwerk Tegen 2028 wil Proximus 4,2 miljoen woningen en bedrijven voorzien van glasvezel, zo'n 70 procent van het land.

Op korte termijn wil Proximus 1,5 miljoen Vlaamse en 500.000 Waalse klanten bereiken. Wat Brussel betreft, wil Proximus 'op autonome wijze' het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest op glasvezel aansluiten. Meer details daarover volgen in december, zegt het bedrijf.

Inhaalbeweging

Zo zet Proximus een inhaalbeweging in op de rest van Europa. Eind 2019 maakten glasvezelverbindingen in België minder dan 1 procent van het totale aantal vaste breedbandlijnen uit. Dat maakt ons land het op een na slechtst presterende land van de Europese Unie. In Nederland daarentegen bedraagt het aantal glasvezelverbindingen een vijfde van het totale aantal.