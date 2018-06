Proximus kiest zelf welke apps u ongelimiteerd kunt gebruiken

Via Epic Stories kunnen gebruikers voor 19,99 euro per maand onbeperkt gebruikmaken van vier Facebook-apps (Facebook, Messenger, WhatsApp en Instagram), Twitter, Snapchat en Pinterest . Wie 5 euro extra betaalt, krijgt ongelimiteerd de muziekstreamingdiensten Apple Music, Deezer, Google Play Music, Soundcloud en Spotify erbij. Daarbovenop komt 3 gigabyte voor ander dataverbruik, 60 belminuten en onbeperkt sms'en.

Zerorating

Die benadering is opmerkelijk, omdat het een vorm van zerorating is. Daarbij rekent een operator geen kosten aan voor een of meerdere specifieke applicaties. Die techniek is niet onomstreden. Zo rekent Proximus wel dataverkeer aan voor andere sociale netwerken, zoals het zakelijke netwerk LinkedIn, of voor de muziekstreamingdienst Tidal.