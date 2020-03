Proximus knipt in dividend en versnelt investeringen

Proximus-topman Guillaume Boutin versnelt zoals verwacht de investeringen in supersnel internet. Hij knipt daarvoor in het dividend, verkoopt activa en gaat meer schulden aan.

Proximus heeft een van de minst ontwikkelde glasvezelnetwerken van Europa. Om technologisch weer aan de kop te komen versnelt CEO Guillaume Boutin de kapitaalintensieve uitrol van de zogenaamde fiber.

Tegen 2025 worden 800.000 extra gezinnen aangesloten op de glasvezel. Dat brengt het totaal dan, vijf jaar vroeger dan gepland, op 2,4 miljoen woningen. De snelheid van het netwerk wordt opgetrokken van 100 Mbps tot 1 gigabit per seconde, goed voor een toeslag van 15 euro per maand. Proximus zet daarmee de inhaalrace in op Telenet dat vandaag al de gigasnelheid aanbiedt.

De telecomgroep steekt niet alleen een tand bij op het vaste netwerk. Mobiel lanceert de operator als eerste in ons land voor particulieren en bedrijven een 5G-aanbod (Mobilus 5G unlimited kost 50 euro per maand) dat in eerste instantie een dekking heeft van meer meer dan 30 gemeenten. Proximus doet dat door spectrum in de bestaande spectrumbanden en bestaande antennes te gebruiken. Want de Belgische veiling van de 5G-licenties is op de lange baan geschoven.

Microsoft

Met beide plannen beoogt Proximus zijn klantenaantal verder uit te breiden. Topman Boutin mikt tegen 2022 op 10 procent groei van het aantal internetlijnen bij particulieren, van 1,9 naar 2,1 miljoen. Ook de bedrijvenklanten moeten in lift. De Franse CEO kan daarvoor steunen op het versterkte partnerschap met Microsoft waarmee het cloud-, beveiligings- en workplace-oplossingen in de markt zet.

Naast de groei van de klanten verwacht Boutin in 2022 weer aan te knopen met winstgroei.

Dividendknip

De versnelde uitrol van glasvezel gaat Proximus een flinke duit kosten. Tot 1,3 miljard euro per jaar. Om die investeringen te financieren knipt de topman in het dividend. Dat gaat van bruto 1,50 naar 1,20 euro per aandeel. Dat is het laagste niveau sinds de telecomgroep naar de beurs trok. Boutin doet dus een Leroyke. Net als zijn voorgangster Dominique Leroy snoeit hij in de cashuitkering om te investeren.