Proximus laat Huawei vallen voor supersnel internet

Dat wil zeggen dat het Chinese Huawei, vandaag de hofleverancier van Proximus en Orange Belgium, naast de monsterdeal grijpt. 5G zal niet ‘made in China’ zijn, in tegenstelling tot het huidige 4G-netwerk. Huawei mag hoogstens wat randapparatuur leveren.

Ons land zit daarmee op dezelfde lijn als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die streng toezien op de invulling van hun kritieke infrastructuur. Het 5G-netwerk, dat snellere downloadsnelheden biedt, zal in eerste instantie bedrijven en ziekenhuizen innovatiever en efficiënter laten werken. In dat opzicht is het veiliger te kiezen voor bedrijven van Europese bondgenoten.