'Proximus moet blijven geloven in het mobile-only verhaal van Mobile Vikings'

Marktleider Proximus koopt met Mobile Vikings een merk dat tot nog toe de klemtoon legde op mobiele telefonie. Het wordt de uitdaging voor Proximus om het merk te verbreden, zonder het te verwateren.

Drie weken nadat in De Tijd is bekend geraakt dat Mobile Vikings, de telecompoot van de mediagroep DPG Media (VTM, HLN), te koop stond, is de koper al bekend. Dat is opmerkelijk genoeg de marktleider Proximus. En het is vooral zuur voor Orange Belgium, dat tot nog toe de Mobile Vikings-klanten op zijn netwerk mocht verwelkomen, aangezien Mobile Vikings geen eigen netwerk bezit. Orange Belgium bood ook, maar viste achter het net.

Aan beide kanten van de tafel houdt de deal steek. Proximus legt 130 miljoen euro op tafel, bijna 9 keer de jaarlijkse bedrijfswinst voor afschrijvingen, voor de 335.000 'Vikingen'. Proximus-CEO Guillaume Boutin koopt zich met de overname - als die voorbij de mededingingsautoriteit geraakt - groei in een verzadigde markt. Tot nog toe kon Boutin de winstgroei bij een vlakke omzetevolutie verzekeren dankzij de kostenbesparingen van voorganger Dominique Leroy.

Mobile Vikings In 2008 opgericht als uitdager op de telecommarkt Bevat twee merken: Mobile Vikings en Jim Mobile (prepaid) Hoofdzetel in Hasselt, met 80 werknemers 335.000 klanten Omzet (2019): 68 miljoen euro, ebitda (2019): 12 miljoen euro

DPG Media trekt zich terug uit een markt waar het zich deze zomer een pad in de korf gezet zag. De groothandelstarieven voor breedbandinternet bleken voor outsiders zoals Orange Belgium en ook DPG Media minder gunstig dan verwacht. Het aanbieden van een bundel met zowel mobiel als vast internet bleek daardoor te duur, verklaarde DPG Media-CEO Kris Vervaet aan Belga. 'Het regelgevend kader bleek voor ons niet gunstig genoeg.'

Laaghangend fruit

In de eerste helft van 2022 verwacht Proximus laaghangend fruit van de deal te plukken: het overzetten van de 335.000 'Vikingen' naar het eigen netwerk kan schaalvoordelen opleveren. Maar die operatie roept nare herinneringen op. In 2018 schakelde Mobile Vikings over van het netwerk van BASE naar Orange Belgium, maar bij die switch regende het klachten. 'Dat zal nu soepeler gaan', claimt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. 'Mobile Vikings maakte toen ook een significante softwaretransformatie door.' Die is nu achter de rug.

Maar na het laaghangend fruit wacht Boutin en Mobile Vikings-CEO Bart De Groote een veel fundamentelere strategische keuze. Mobile Vikings was tot nog toe een speler die zuiver inzette op mobiele telefonie, en daar de nodige weerklank voor kreeg bij het jonge volkje. De link met Proximus opent de deur naar nieuwe diensten of producten. Maar Mobile Vikings moet die zo in de markt zetten dat het de historische kern van zijn klanten, die kozen voor een op mobiele data gefocuste prijsbreker, niet voor het hoofd stoot.

Het valt niet uit te sluiten dat we een deal voorstellen als we zien dat een Mobile Vikings-klant Proximus-internet heeft. Fabrice Gansbeke Proximus-woordvoerder

Frank Bekkers, de oprichter van Mobile Vikings en nu CEO van de afgesplitste Poolse tak Mobile Vikings Polska, ziet op zich weinig graten in de overname van 'zijn' Mobile Vikings door Proximus. 'Ik begrijp uit de communicatie dat Proximus Mobile Vikings als een onafhankelijke dochter ziet. Dat is correct. Het Mobile Vikings-team heeft een succesvol parcours afgelegd. Wij hebben het bedrijf door de lagere school geloodst, DPG Media was de middelbare school, nu is het bedrijf toe aan de universiteit.'

Maar de grootste fout die Proximus kan maken, is van Mobile Vikings een tweede Scarlet (de andere prijsbreker die Proximus bezit en bundels aanbiedt) of Orange Belgium maken, vindt Bekkers. 'Proximus moet blijven geloven in het mobile-only verhaal van Mobile Vikings. De opkomst van allerlei streamingdiensten geeft al aan dat niet elke klant een bundeling van zijn abonnement voor mobiele telefonie met breedbandinternet of digitale televisie wil.' Mobile Vikings is voor Proximus het perfecte 'laboratorium' om daar te experimenteren, argumenteert hij.

Bundels

Proximus en Mobile Vikings houden zich voorlopig op de vlakte over hun concrete plannen voor het merk. 'De focus van Mobile Vikings ligt voorlopig op het zuiver aanbieden van mobiele telefonie', stelt Gansbeke. 'Maar het valt niet uit te sluiten dat we een deal voorstellen als we zien dat een Mobile Vikings-klant Proximus-internet heeft. We doen dat uiteraard met respect voor de privacy van de klanten.'

335.000 aantal 'Vikingen' Er zijn vandaag 335.000 klanten bij Mobile Vikings.

De grote vraag is hoever Mobile Vikings zich begeeft op het pad van bundels. De Belgische telecommarkt wordt gedomineerd door bundels. 57 procent van de aangesloten gezinnen had in 2019 een bundel van meerdere diensten. De bundel van vier diensten (mobiele telefonie, digitale tv, vaste telefonie en breedband) is bezig aan een opmars. Die groep groeide tussen 2018 en 2019 met 22 procent aan. Wie meer bundels afneemt bij één operator, is ook trouwer. Het jaarlijkse verloop bij huishoudens die vier diensten afnemen, is slechts 2,7 procent.

De Groote countert een en ander. 'Aan bundelen hangt een negatieve connotatie. Dat is in onze plannen sowieso niet aan de orde. De overname door Proximus geeft ons als uitdager wel de kans om nieuwe producten en diensten in de markt te zetten, zoals bijvoorbeeld breedbandinternet, die niet noodzakelijk gebundeld zijn aan de huidige.'