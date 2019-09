Proximus moet meer dan helft van raad van bestuur vervangen

De komende maanden moet het telecombedrijf Proximus niet alleen op zoek naar een nieuwe CEO, maar moet het ook acht zitjes in de raad van bestuur opvullen.

Op 1 december vertrekt Proximus-CEO Dominique Leroy naar de Nederlandse telecomspeler KPN. De raad van bestuur moet op zoek naar een vervanger voor haar. In één beweging moet er ook werk worden gemaakt van een nieuwe invulling van de raad van bestuur.

In de raad van bestuur van Proximus zetelen veertien bestuurders. De helft daarvan is door de overheid benoemd, want de staat beschikt nog steeds over meer dan de helft van de aandelen van het telecombedrijf. De andere zeven bestuurders zijn onafhankelijk.

Benoemd door overheid

Het mandaat van vijf van de zeven bestuurders die door de overheid werden benoemd loopt eind dit jaar af. Een van die vijf is Stefaan De Clerck, voormalig minister voor CD&V en voorzitter van de raad van bestuur.

Leden raad van bestuur Stefaan De Clerck

Dominique Leroy

Karel De Gucht

Martine Durez

Laurent Levaux

Isabelle Santens

Paul Van de Perre

Pierre Demeulenaere

Guido J.M. Demuynck

Martin De Prycker

Tanuja Randery

Agnès Touraine

Catherine Vandenborre

Luc Van den Hove

Het mandaat van Leroy zelf en oud-minister Karel De Gucht (Open VLD), de overige twee bestuurders die door de overheid werden benoemd, loopt nog niet ten einde. Maar Leroy moet worden vervangen omdat ze als CEO opstapt.

Tegelijk lopen ook de mandaten van twee onafhankelijke bestuurders af. Dat betekent dat het mandaat van in totaal zeven bestuurders moet worden verlengd of dat er op zoek moet worden gegaan naar een vervanger.

Benoemingscomité

Anders dan vroeger is het niet langer de regering die zelf die haar bestuurders benoemt met een koninklijk besluit. Dat is nu de taak van de raad van bestuur zelf, die beslist op basis van een voordracht van het renumeratie- en benoemingscomité.

Als grootaandeelhouder kan de overheid wel nog altijd zelf bestuurders voorstellen aan de raad aan bestuur. Voor de ontslagnemende regering-Michel is dat evenwel een delicate zaak, want ze beschikt niet langer over een meerderheid in de Kamer en de vraag is dan ook of ze het recht heeft zulke beslissingen te nemen.

Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer (Open VLD) wijst erop dat de overheid niet hoeft tussen te komen bij de benoeming van bestuurders. ‘We hebben het recht dat te doen, maar dat betekent nog niet dat we het gaan doen. De raad van bestuur kan ook zelf die beslissing nemen’, zegt hij.

De vraag is of de politiek zich zal kunnen inhouden om zich te moeien bij het overheidsbedrijf. In het verleden waren de bestuurderszitjes haast altijd politieke benoemingen waarover werd gebikkeld. Via hun pion verkrijgen partijen invloed in het bedrijf.

Galante oplossing

Een galante oplossing is dat de mandaten van de zittende bestuurders worden verlengd. Onder meer voor voorzitter Stefaan De Clerck is dat maar beperkt mogelijk, want hij wordt dit jaar 68 jaar en bij Proximus geldt de afspraak dat bestuurders moeten opstappen als ze 70 jaar zijn.