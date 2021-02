Proximus neemt dochter BICS volledig in eigen handen

De verkoopssaga rond BICS, Belgacom International Carrier Services, kent een verrassend slot. Proximus wordt de enige baas bij de groothandelsdochter die het in 2005 en 2009 in twee schijfjes opzette in joint venture met het Zwitserse Swisscom en het Zuid-Afrikaanse MTN. BICS is bij het grote publiek niet bekend. Het is een 'carrier's carrier', een telecomoperator die het telefonie- en dataverkeer van sectorgenoten doorjaagt.