Proximus: omzet onder druk, winst licht hoger

Financieel directeur Sandrine Dufour is na het vertrek van Dominique Leroy CEO ad interim van Proximus.

Zowel op de consumenten- als bedrijvenmarkt ziet de telecomgroep de concurrentie van Telenet en Orange Belgium toenemen.

Net als in de vorige kwartalen zag telecomgroep Proximus de concurrentie ook in het derde kwartaal aanzwellen. Orange Belgium wierp zich op als prijsbreker en zowel Telenet en Orange Belgium deed recent overnames om zich te versterken in ICT-diensten voor bedrijven.

Het is het eerste kwartaalrapport sinds Dominique Leroy een maand geleden met veel commotie de groep verliet. Sinsdien zwaait financieel directeur Sandrine Dufour de plak in de torens in het Brusselse Noordkwartier.

'Ondanks de uitdagende markt behielden we ons positieve klantenmomentum', zegt de Française in het kwartaalrapport. De cijfers (gezinnen en bedrijven samen) geven haar gelijk. Breedband trok 8.000 nieuwe klanten aan, mobiel (postpaid) 23.000 en bundels 7.000 - telkens meer dan verwacht. Enkel de groei in televisie (+3.000) viel tegen; analisten mikten op 8.000 nieuwe klanten.

In tegenstelling tot Telenet wint Proximus wel nog vlot klanten. Dat heeft het te danken aan zijn tweemerkenstrategie. Voor het bovenste segment van de markt biedt het all-in bundels voor een maandelijks bedrag tot 94 euro. En voor de klanten die weinig toeters en bellen én service wensen is er het Scarlet-pakket van 40 euro. Met dat product kan Proximus zich beter dan Telenet verdedigen tegen prijsbreker Orange Belgium, dat een sterk kwartaal achter de rug heeft. Telenet maakt zijn kwartaalcijfers donderdag bekend.

Prognoses

Proximus zag zijn binnenlandse omzet het afgelopen kwartaal met 2 procent krimpen tot 1,07 miljard euro - 1,4 procent exclusief verkoop van smartphones. Op het einde van het jaar verwacht de groep een krimp van zowat 1,5 procent.

De binnenlandse bruto bedrijfswinst ging licht hoger (+0,4%) tot 430 miljoen euro. Ook voor eind dit jaar gaat Proximus uit van een lichte groei.

Aandeelhouders krijgen een interim dividend van bruto 0,50 euro per aandeel. Later volgt dan nog 1 euro per aandeel, goed voor een totaal dividend van 1,50 euro.

