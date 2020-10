Proximus ondersteunt ‘virtuele’ simkaart

Een eSIM is een simkaart die in het toestel ingebouwd is en die geactiveerd kan worden door een QR-code te scannen. Dat scheelt op afval en logistieke kosten, en maakt extra diensten mogelijk. Een eSIM kan bijvoorbeeld meerdere profielen bevatten, waardoor het mogelijk is verschillende gsm-nummers te gebruiken. Voor telefoons die zowel een slot voor een fysieke simkaart als een eSIM hebben kan die laatste dienst doen als tweede sim. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk een privénummer en een zakelijk nummer te combineren op één toestel.