Proximus-personeel zwaait Leroy uit met spontane actie

Honderden mensen verzamelden zich donderdagmiddag aan de voet van de Proximus-torens om Leroy met een goed gevoel te laten vertrekken na zes jaar aan het hoofd van het telecombedrijf. In hartvorm en met grote, witte letters die 'thank you' spelden, werd Leroy - die op 1 december aan de slag gaat bij KPN - uitgezwaaid.