Proximus probeert millennials te lijmen

3 vragen aan Dominique Leroy, CEO van Proximus

De vakbonden willen niet onderhandelen over het herstructureringsplan, zolang gedwongen ontslagen op tafel liggen. Gaat u een geste doen?

Dominique Leroy: 'Ik kan gedwongen ontslagen jammer genoeg niet uitsluiten. Ik heb al gezegd dat er ruimte is voor flexibiliteit in de onderhandelingen. Er zijn creatieve oplossingen mogelijk om de impact te beperken.'

'Tijdens de lopende informatie- en consultatiefase kregen we 500 vragen van de vakbonden. De meeste zijn beantwoord, we hebben tien volledige dagen men hen vergaderd. Ik hoop dat we binnenkort de onderhandelingen kunnen beginnen.'

Wat vindt u van de Chinese netwerkleverancier Huawei?

Leroy: 'Er is vandaag absoluut geen bewijs dat Huawei niet veilig is. Dat blijft een belangrijke en betrouwbare partner voor ons mobiele netwerk. Vanuit de Belgische regering is ons ook niet gevraagd de relaties met Huawei te stoppen.'

En als er toch een negatief advies komt?

Leroy: 'Dan zullen we dat natuurlijk respecteren. Maar dat zal vrij hoge kosten met zich meebrengen, want dan moeten we de volledige infrastructuur herbouwen.'