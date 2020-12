Proximus schrapt ruim helft kantoorruimte

Proximus gaat zijn hoofdzetel in Brussel afslanken van 105.000 m² naar 40.000 m². Of het telecombedrijf op de huidige locatie aan het Noordstation blijft, is nog niet beslist.

Proximus gaat flink snijden in zijn kantooroppervlakte. Van de 105.000 m² die de Belgische telecomoperator vandaag bezet in de tweelingtorens aan het Brusselse Noordstation wil hij binnen enkele jaren maar 40.000 m² overhouden. Dat blijkt uit een oproep die het bedrijf deze week aan projectontwikkelaars uitstuurde.

CEO Guillaume Boutin kondigde enkele weken geleden aan dat Proximus zijn kantoren wil omvormen tot een 'nationaal netwerk van werkruimtes'. Voor de hoofdzetel ziet hij twee opties. In het eerste scenario verkoopt Proximus zijn iconische torens en huurt het 40.000 m² kantoorruimte op een andere locatie. Die nieuwbouw hoeft niet in de Noordwijk te liggen, maar moet wel op 15 minuten wandelafstand liggen van een van de drie grote Brusselse stations (Noord, Centraal, Zuid). Het is weinig waarschijnlijk dat Proximus de Noordwijk verlaat.

In het tweede scenario sluit Proximus een deal met een vastgoedspeler die de huidige locatie herontwikkelt. In dat geval blijft het telecombedrijf in een van de twee torens tot de rest van de site klaar is. Vervolgens verhuist Proximus naar de opgefriste toren en wordt het tweede deel van de site drastisch aangepakt.

Thuiswerk

De grote kantoortransformatie kadert in Proximus' toekomststrategie '#inspire2022'. Maar ook de nieuwe realiteit van het coronajaar 2020 zet het bedrijf ertoe aan zijn manier van werken volledig om te gooien. Het enorme succes van telewerk doet Proximus, net als vele andere bedrijven, nadenken over zijn kantoornoden.

Voor de uitbraak van de coronapandemie werkten ongeveer 6.000 mensen, de helft van het totaal, in de Brusselse Proximus-torens, waar nog heel wat ruimte vrij was. Door het massale telewerk lopen vandaag hoogstens enkele honderden mensen op de hoofdzetel rond. Volgens de nieuwe cao die het bedrijf in oktober afsloot, mogen personeelsleden voortaan drie in plaats van twee dagen per week vrijwillig thuiswerken. Bovendien wil Proximus intern zijn satellietkantoren buiten Brussel promoten. 'Corona toont dat we naar een structureel andere manier van werken gaan', zegt Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck. 'Daarom evolueren we naar de helft van de huidige ruimte.'

Proximus wil dat de toekomstige hoofdzetel een heuse 'campussfeer' uitstraalt, met minder individuele bureaus en meer ruimte om samen te werken. Het wil 'life zones' creëren waar werknemers elkaar kunnen ontmoeten, en groepsactiviteiten mogelijk maken, bijvoorbeeld door een keuken voor kookworkshops. Bij een verhuizing naar een andere locatie eist Proximus een 'zo horizontaal mogelijk' gebouw (lees: met zo weinig mogelijk verdiepingen) om die campussfeer uit te ademen.

700 miljoen euro

In beide toekomstscenario's wil Proximus de behoorlijk versleten torens, die gebouwd werden tussen 1994 en 1996, van de hand doen. Boutin rekent erop dat de verkoop van 'verschillende activa' (wat grotendeels de hoofdzetel omvat) 700 miljoen euro kan opbrengen. Maar verschillende bronnen in de vastgoedwereld vinden dat bedrag te hoog gegrepen.