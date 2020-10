Proximus-topman: ‘Geen beslissing tegen Huawei’

De naam Huawei viel geen enkele keer tijdens de presentatie die Proximus vrijdagochtend gaf over zijn investeringsplannen in het mobiele netwerk, maar de meeste vragen van journalisten gingen er uiteraard wel over. Is de Chinese netwerkbouwer, die tot nu toe de huisleverancier van Proximus was, uit de boot gevallen wegens bezorgdheden over spionagepraktijken?