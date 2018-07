Proximus-topvrouw bereidt zich voor op komst concurrent na zomerakkoord regering

Dominique Leroy, de topvrouw van Proximus, stelt dat de regering de mogelijke nieuwe telecomprovider bevoordeelt met regels die 'discriminatoir' zijn tegen opzichte van de al bestaande aanbieders.

Of het nu om Arco ging, de arbeidsdeal of de begrotingsinspanning, het regende de afgelopen dagen scherpe reacties op het zomerakkoord dat de regering-Michel begin deze week heeft gesloten.

Maar in een bepaalde hoek bleef het stiller dan men aanvankelijk zou hebben gedacht. Proximus, Telenet en Orange, de drie grote telecomspelers in ons land, zijn tot dusver vrij karig gebleven met hun commentaar op de beslissing dat er een vierde concurrent op de Belgische markt mag komen.

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) kreeg het deze week voor mekaar dat vanaf volgend jaar een nieuwe speler kan meedingen naar een plaats op de markt voor mobiele telefonie. Dat is een potentiële ‘game changer’ voor de branche, want studies leren dat de prijzen met een tiende kunnen zakken als er een concurrent bijkomt. De drie telecomreuzen waarschuwden eerder al dat extra concurrentie zal knagen aan hun marges, en zelfs de werkgelegenheid kan bedreigen.

Strategisch plan

Toch hield Dominique Leroy, de topvrouw van Proximus, zich de afgelopen dagen opvallend gedeisd. Tot gisteren, toen analisten haar tijdens een conferencecall over de resultaten van Proximus, met vragen bestookten.

Frisse wind Sinds Dominique Leroy in 2014 CEO werd van wat toen nog Belgacom heette, turnde ze het logge staatsbedrijf in een mum van tijd om tot een wendbare telecomgroep die weer met groei wist aan te knopen. Met de naamsverandering in Proximus werd ook voor de buitenwereld een punt gezet achter het moeilijke verleden van de telecomreus. In tegenstelling tot haar voorganger, wijlen Didier Bellens, toonde Leroy zich een open en communicatieve topvrouw die ook sociale vrede wist te brengen. Moeilijk jaar De voorbije maanden waren echter niet de gemakkelijkste voor Leroy. De groeimotor begon te sputteren en ook Leroys relatie met voogdijminister Alexander De Croo (Open VLD) kwam onder druk te staan. Discussies over prijsverhogingen, het openstellen van het glasvezelnetwerk en netneutraliteit creëerden de nodige spanningen. De beslissing van de federale regering om de komst van een vierde mobiele speler mogelijk te maken kan hier als voorlopig hoogtepunt gelden. Betere cijfers Ook op de beurs stond Proximus onder druk. Maar nadat Leroy gisteren betere kwartaalcijfers gepresenteerd had, herstelde het aandeel fors.

‘We zullen er rekening mee houden in ons strategische plan voor de komende drie jaar’, klonk het, enigszins omineus. ‘We zullen verschillende scenario’s uitwerken en zo nagaan wat de mogelijke gevolgen zijn voor Proximus’, vervolgde Leroy.

Om nog eens te herhalen dat de regering de mogelijke nieuwe telecomprovider bevoordeelt met regels die ‘discriminatoir’ zijn ten opzichte van de al bestaande aanbieders. ‘België is ook een relatief kleine markt. Daardoor denk ik dat het gewoon niet voor lange tijd houdbaar is om hier vier operatoren te hebben’, klonk het.

Duidelijke taal. Maar wie had gedacht dat de 53-jarige Brusselse een vlammend ‘j’accuse’ zou afsteken aan het adres van de federale regering had zich toch misrekend.

De nogal terughoudende Leroy staat dan ook niet bekend als de persoon die snel de publieke confrontatie zal aangaan met haar voogdijminister of andere politici en medewerkers. In tegenstelling tot wijlen Didier Bellens, die ze in 2014 als CEO opvolgde bij het staatsbedrijf dat toen nog als Belgacom door het leven ging.

Sindsdien heeft de perfect tweetalige manager de reputatie opgebouwd van een open en communicatieve CEO die Proximus in korte tijd kon omturnen tot een meer wendbare telecomgroep die beseft dat innovatie noodzakelijk is om duurzaam te groeien. Geen evidentie, want het logge Belgacom was toen al zo’n tien jaar aan het slabakken. ‘Ik geloofde dat het mogelijk was binnen drie jaar opnieuw te groeien’, zei Leroy daar in 2016 over in een interview. ‘Iedereen verklaarde me zot. Maar we haalden onze doelstelling al na twee jaar.’

Een straffe prestatie, en als voormalig marketingexperte bij de multinational Unilever had Leroy tonnen ervaring om die verwezenlijking goed in de markt te zetten. Ook bij het personeel van Proximus, dat nog altijd meer dan 13.000 werknemers telt, is Leroy populair.

Haar relatie met voogdijminister De Croo - de Belgische overheid heeft nog 53,5 procent van Proximus in handen - is de afgelopen maanden dan weer flink bekoeld, een lot dat wel meer overheidsmanagers beschoren is.

Glasvezelnetwerk

Niet alleen de discussie over de nieuwe mobiele concurrent verzuurde de relatie. Vorige zomer gingen Leroy en De Croo nog met elkaar in de clinch over het openstellen van Proximus’ glasvezelnetwerk voor concurrenten. Dat gebeurde slechts een paar weken nadat De Croo klanten had opgeroepen van operator te veranderen omdat Proximus had aangekondigd de prijzen te verhogen voor meerdere bundels en mobiele abonnementen. Eind vorig jaar belandden de twee in een rel over netneutraliteit, het principe dat alle soorten internetverkeer op dezelfde manier moeten worden behandeld.

Maar ook operationeel leek Leroy de voorbije maanden haar ‘mojo’ wat kwijt. Na een zwak 2017 en door de discussie over de mogelijke komst van een nieuwe concurrent stond Proximus onder druk op de beurs. Gistermorgen stond het aandeel 21 procent lager dan begin dit jaar.