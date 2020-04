Proximus verdedigt 5G op digitale algemene vergadering

De aandeelhoudersvergadering van Proximus was door de coronacrisis een louter digitaal gebeuren. Een primeur in de geschiedenis van de telecomgroep. Voorzitter Stefaan De Clerck nam het op voor 5G.

De jaarlijkse uitstap naar Proximus Lounge in Evere - met na de vergadering een 'meet and greet' met de CEO en een receptie met broodjes en desserts - ging niet door voor de 20 à 30 aandeelhouders die normaal present tekenen. De vergadering met publiek werd vervangen door een online-uitzending van grotendeels vooraf opgenomen video's. Op YouTube waren er 166 kijkers.

Creditnota voor kmo's

De aandeelhouders konden vooraf hun vragen insturen, wat een debat onmogelijk maakte. Al maakt dat bij Proximus, met weinig kritische aandeelhouders, weinig verschil. Dit jaar was er een handvol vragen: over de herscholing van de werknemers, het energieverbruik en de impact van glasvezel op de abonnementskosten.

Op een vraag over gendergelijkheid gaf De Clerck aan dat naar een hoger percentage van vrouwen wordt gestreefd in het bestuur (nu 38%), uitvoerend comité (14%) en het management (24%).

30.000 studies

De Clerck, die voor twee jaar werd herkozen , verdedigde de uitrol van 5G, de technologie voor supersnel internet. 'De normen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel liggen ruimschoots onder de Europese stralingsnorm van 41 volt per meter die mee wordt bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie.' Uit een grafiek bleek dat de straling in Nederland, Frankrijk en Duitsland vijf keer hoger is.

Proximus heeft volgens zijn voorzitter al meer dan 30.000 studies bekeken over de elektromagnetische straling van gsm-verkeer. 'De voorbije dertig jaar heeft geen enkele studie een negatieve impact aangetoond door het gebruik van dit frequentiespectrum. We blijven alert en waakzaam.'

De telecomgroep heeft in sommige gemeenten het 5G-netwerk moeten uitzetten na protest van de lokale overheden. Dat is het geval in onder meer het Waals-Brabantse Ottignies-Louvain-la-Neuve, waar Proximus vooraf geen overleg pleegde met het gemeentebestuur. Dat roept zijn inwoners, die ongerust zijn over de straling, op deel te nemen aan de openbare raadpleging van de telecomwaakhond BIPT over de toekenning van voorlopig spectrum voor 5G.