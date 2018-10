Proximus verhoogt winstverwachting

Dat Proximus ambitieuzer is geworden, is geen verrassing. Na een goed eerste halfjaar bleek al dat de jaarprognoses conservatief waren.

Topvrouw Dominique Leroy ging toen nog uit van een stabiele binnenlandse omzet (zonder groothandelsdochter BICS) en een licht hogere brutobedrijfswinst (ebitda). Drie maanden later blijft de omzetprognose onaangeroerd, maar gaat de winstverwachting wel omhoog tot een groei van 2 tot 3 procent. Na negen maanden is er 2,9 procent winstgroei en 0,3 procent meer binnenlandse omzet.

Klantengroei

De telecomgroep won afgelopen kwartaal 'in een concurrentiële markt' 8.000 breedband- , 11.000 televisie- en 32.000 mobiele (postpaid, particulieren en zakelijke) klanten. De all-in bundels Tuttimus en Biz All trokken 38.000 nieuwe klanten aan en tellen ondertussen 477.000 abonnees.

Minder smartphones

De klantengroei resulteerde in het derde kwartaal echter niet in een groei van de binnenlandse omzet. En wel omdat Proximus de voorbije drie maanden voor 9 miljoen euro minder smartphones en tablets verkocht dan in dezelfde periode van vorig jaar - een doorverkoopbusiness die geen hoge marges oplevert. De Belgische omzet komt daardoor 0,9 procent of 10 miljoen lager uit op 1,1 miljard euro.