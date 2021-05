Proximus vervangt roamingtarieven door vaste toeslag

Vanaf 1 juli deelt Proximus landen in zones in. Landen als de VS, Zwitserland of Turkije vallen met de nieuwe Daily Roaming Pass in zone A. Klanten die er mobiele data willen gebruiken, betalen een toeslag van 5,95 euro per 24 uur om te blijven surfen volgens hun Belgische tariefplan. Voor de minder bezochte landen in zone B, zoals Vietnam, Senegal, Congo en Peru, bedraagt de toeslag 11,95 euro.