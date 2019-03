Proximus verwacht dit jaar geen groei

In het aantrekken van nieuwe klanten lijkt het bedrijf van CEO Dominique Leroy, in tegenstelling van Telenet, minder last te hebben van prijsbreker Orange Belgium. Televisie was in het laatste kwartaal van 2018 goed voor 16.000 nieuwe klanten, mobiel (postpaid) 32.000, breedband 16.000 en gezinsbundel Tuttimus 31.000. Vaste telefonie is de enige verliezer met 26.000 minder klanten in het vierde kwartaal en 108.000 over het volledige boekjaar.