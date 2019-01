Proximus vist in overbeviste vijver

Behalve 1.900 werknemers minder wil Proximus er 1.250 digitale profielen bij. Een huzarenstukje op een IT-arbeidsmarkt die de komende jaren alleen maar meer oververhit zal raken.

Nee, wat vorige week bij Proximus vroegtijdig uitlekte, mocht geen ‘herstructurering’ heten. Het was een ‘transformatieplan’ voor de digitale toekomst. En daar horen digitale profielen bij. 1.250, had de hr-dienst al berekend: 750 ‘echte’ IT’ers en 500 bredere functies, waarin digitale vaardigheden ook belangrijk zijn.

Over wat die mensen precies gaan doen of moeten kunnen, wil de telecomoperator nog niet veel kwijt. ‘Je kan wel wat afleiden uit onze recentste overnames’, zegt persverantwoordelijke Fabrice Gansbeke. ‘Codit vergemakkelijkt de integratie tussen verschillende softwaregebruikers, bijvoorbeeld klant en leverancier. Da Vinci Labs is gespecialiseerd in cybersecurity, Umbrio in data crunching.’

Al jaren stijgt bij de VDAB het aantal vacatures voor IT’ers, een verdubbeling tussen 2013 en 2018. Steeds meer van die vacatures blijven openstaan.

Volgens Patrick Slaets, chief data analist bij de sectorfederatie Agoria, gaat Proximus zoeken daar waar steeds meer bedrijven in andere sectoren ook zoeken. ‘Proximus wil niet langer alleen connectiviteit aanbieden, maar ook diensten die gebaseerd zijn op de vele data die het over zijn klanten heeft. Nieuwe werknemers moeten die vertaalslag tussen de technologie en de klant maken: websites en apps bouwen en beheren, big data analyseren, digitale marketing lanceren op sociale media, enzovoort. Daar ligt de toegevoegde waarde van morgen. Niet alleen voor telecommers, ook voor banken en energie- of mediabedrijven.

Vluchtig

De telecomreus gaat de komende jaren vissen in de al overbeviste vijver van IT’ers. Al jaren stijgt bij de VDAB het aantal vacatures voor IT’ers, een verdubbeling tussen 2013 en 2018. Steeds meer van die vacatures blijven openstaan. In 2013 waren er gemiddeld 907 per maand, vorig jaar 1.681. En de cijfers van de VDAB onderschatten de realiteit, weet Slaets. ‘Veel grote bedrijven bieden hun vacatures niet aan bij de VDAB. Op dit ogenblik staan er 16.000 jobs voor digitale profielen open, in alle sectoren samen.’

Volgens schattingen van Agoria op basis van Eurostat-cijfers zijn in België tegen 2030 85.000 extra digitale experts nodig. Vandaag een dikke 200.000. Terwijl de beroepsbevolking slinkt. Waar gaat Proximus die massa digitale experts halen? CEO Dominique Leroy stak niet weg dat die opnieuw van overnames kunnen komen. ‘Maar overnames puur voor het personeel zijn de slechtste manier om aan te werven’, vindt Slaets. ‘Niets is zo vluchtig als talent, zeker bij jonge mensen, en zeker in IT. Na een overname zie je het verloop vaak nog toenemen.’

In februari vorig jaar nam de Gimv het uitzend- en selectiebedrijf Impact over. Opvallend genoeg deed de investeringsmaatschappij dat naar eigen zeggen vooral om de IT-bedrijven waarin ze participeert - onder meer Cegeka, Walkro, Complix - te helpen in hun zoektocht naar schaarse ingenieurs en IT’ers. Toch ziet Stijn Bijnens, CEO van Belgiës grootste onafhankelijke IT-bedrijf Cegeka, meer heil in het opkrikken van de instroom. ‘Overnames voor personeel, dat proberen zakenbankiers je aan te praten. Wij doen het alleen om markten of technologie binnen te halen. Je kan beter het aantal instromers in de arbeidsmarkt verhogen. Vooral meer IT-vrouwen zouden een quick win zijn.’

Bijnens was in een vorig leven techondernemer. In 2007 werd hij baas van het Limburgse investeringsfonds LRM, dat ook participeert in diverse techcampussen. ‘Wij zoeken niet zozeer programmeurs - de doeners - maar veel meer softwarearchitecten - de denkers’, zegt hij. ‘Er wordt veel foute software geschreven omdat men niet luistert naar wat de klant wil. Daarvoor heb je meer ‘economische’ profielen nodig. Die zijn schaarser omdat het om masterniveau gaat. Al wie kan gamen, kan leren programmeren. Zo gaan we ook tewerk in onze Cegeka School.’

De voorbije jaren investeerde Cegeka fors in nearshoring met een vestiging in Roemenië. Ook dat kan een bepaald type IT’ers aanbrengen. ‘De loonvoordelen zijn intussen weggeëbd, maar we hebben er toch maar mooi 600 IT’ers’, zegt Bijnens.

Worstelen grote bedrijven als Proximus of Cegeka met de reputatie dat ze minder dan hippe scale-ups de cultuur van ondernemerschap en innovatie uitstralen? ‘Ik denk dat ze bij ons evenveel intellectueel uitgedaagd worden’, riposteert Bijnens. ‘Een groot bedrijf biedt bovendien meer jobzekerheid en je hebt er meer ondersteuning.’

Creatiever

‘Grote bedrijven hebben hogere budgetten en zijn zichtbaarder. Iedereen kent ze’, geeft Leslie Cottenjé, de CEO van de marketingstart-up Hello Customer toe. ‘Maar wij compenseren dat door creatiever te zijn. Neem nu Proximus: 1.250 is een droog cijfer, dat niet erg aanspreekt. Vertel het verhaal dat je het bedrijf wil klaarstomen voor een technologische revolutie die Netflix zal doen verbleken, en je spreekt meteen de schaarse profielen aan.’

Er wordt veel foute software geschreven omdat men niet luistert naar wat de klant wil. Daarvoor heb je meer ‘economische’ profielen nodig. Die zijn schaarser. Stijn Bijnens CEO Cegeka

De techonderneemster, die een opleiding vertaler-tolk volgde, pleit voor een doorgedreven cultuur van omscholing. ‘Je vindt historici, archeologen of kinesisten bij de vleet die zich met passie omscholen tot programmeur. Je geeft ze een basis mee, en je leidt ze verder op ‘on the job’. Het hoge verloop bij echte IT’ers maakt bij die mensen plaats voor loyauteit’, ondervond ze al.

Die aanpak passen onder meer Corda Campus en Brightlands Campus in Heerlen (NL), in samenwerking met vijf Vlaamse en Nederlandse hogescholen, toe. In het traject Train4smartservices volgen 70 digitale leken een IT-basisopleiding, die hen in 18 maanden - inclusief 9 maanden stage in een IT-bedrijf - opleidt tot direct inzetbare IT’ers.