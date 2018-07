Proximus werkt aan Belgische Netflix

Telecomoperator Proximus werkt aan een platform voor Belgische televisiereeksen en films. Dat zegt CEO Dominique Leroy vandaag in een interview met Het Laatste Nieuws.

Voor de creatie van het Belgische Netflix praat Proximus momenteel met verschillende partners. Wie die partners zijn, wil Leroy niet zeggen. Een zuivere kopie van Netflix wordt het niet, aldus Leroy. Het is de bedoeling dat op het nieuwe platform de Belgische content beter uit de verf komt.

Buitenlandse producties zullen ook worden aangeboden. Volgens Leroy is de fase van de studie al voorbij. Wanneer het platform voor de consument beschikbaar is, is nog onbekend.

Leroy verheelt niet dat het nieuwe platform ook interessant is voor adverteerders. Die kunnen door de kennis over de gebruikers doelgericht adverteren.

Aan concurrentie geen gebrek

Het staat vast dat we onze transformatie moeten versnellen. Dominique Leroy CEO Proximus

In het interview spreekt Leroy zich ook uit over de regeringsbeslissing om een vierde telecomoperator in ons land toe te laten. 'Als sector zijn we natuurlijk niet gelukkig daarmee. Er zijn al drie mobiele netwerken in ons land, wat op zich al veel is. En daarnaast heb je nog eens verschillende spelers, zoals Jim Mobile en Scarlet, die gebruikmaken van die netwerken. Aan concurrentie dus geen gebrek, en al die spelers doen verschillende aanbiedingen aan de consumenten. Daardoor hebben die al keuze zat. Om nu te denken dat een vierde telecomspeler de keuze enorm gaat verruimen, dat geloven we niet', aldus Leroy in Het Laatste Nieuws.

Ze ontkent niet dat de prijzen in bijvoorbeeld Frankrijk lager liggen voor telecomdiensten maar wijst erop dat de kwaliteit van de service vaak slechter is dan in ons land.