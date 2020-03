'Proximus wordt de referentie van de Europese telecom'...

De telecomgroep Proximus investeert de komende jaren bijna 1 miljard euro extra in de uitrol van ultrasnel internet. Om de technologische kloof met Telenet te dichten offert topman Guillaume Boutin een deel van het dividend op.

Proximus-topman Guillaume Boutin lanceerde dinsdag zijn strategie '#inspire2022'. Door de coronacrisis gebeurde dat noodgedwongen met een online presentatie. De Franse CEO schuwde de grote woorden niet. 'Proximus wordt de referentieoperator van Europa.'

Een boude stelling, want Proximus heeft een van de minst ontwikkelde glasvezelnetwerken van het continent. Een groot deel van de aansluitingen is al met glasvezel uitgerust, maar het laatste deel tussen de straat en de meeste huizen en bedrijfsgebouwen bestaat nog uit koperen kabels. Technologie die in de toekomst de veel hogere datasnelheden en grotere -hoeveelheden niet kan bolwerken. De snellere coaxkabel voor tv-aansluitingen van Telenet en VOO slaagt daar wel in.

Boutin wil die kloof de komende jaren dichten en het technologisch leiderschap herwinnen. Een dure operatie, want per gezin kost een glasvezelaansluiting 850 euro.

De 45-jarige ingenieur in telecommunicatie versnelt de kapitaalinvesteringen de komende jaren met 300 miljoen euro tot 1,3 miljard per jaar. De uitrol van glasvezel slorpt tegen 2025 40 procent van dat bedrag op.

Proximus-topman Boutin zegt met zijn plan de basis te leggen om in 2022 aan te knopen met omzet- en winstgroei.

Proximus sluit tegen 2025 800.000 extra gezinnen aan op het ultrasnel internet. Dat brengt het totaal vijf jaar sneller dan gepland op 2,4 miljoen woningen, goed voor een dekking van 50 procent. De snelheid van het netwerk wordt opgetrokken van 100 Mbps tot 1 gigabit per seconde. Dat kost de klant, net als bij Telenet, 15 euro extra per maand.

Dividend

De financiering van de extra investeringen vult het overheidsbedrijf evenwichtig in. Het dividend wordt ingeperkt en de verkoop van vastgoed moet 700 miljoen euro opleveren.

De 2,2 miljard euro schulden worden met 600 miljoen opgetrokken. Zonder dat de sterke kredietrating in gevaar komt, verzekert afscheidnemend financieel directeur Sandrine Dufour.

Het dividend gaat een vijfde omlaag van bruto 1,50 tot 1,20 euro. Met een dividendrendement van bruto 5,5 procent en netto 3,9 procent blijft de status van rendementsaandeel wel overeind.

De Belgische staat, de hoofdaandeelhouder met 53,5 procent, ziet met de knip jaarlijks 54 miljoen euro door de neus geboord. Proximus houdt met de ingreep elk jaar 100 miljoen euro op zak om te investeren.

Lichtpunt

Van elke euro die Proximus investeert, blijft ruim 70 cent in België plakken. Guillaume Boutin CEO van Proximus

Het grote investeringsplan is een welgekomen lichtpunt in deze economische onheilstijden. Het stimuleert bovendien de Belgische economie. 'Van elke euro die Proximus investeert, blijft ruim 70 cent in België plakken', zegt Boutin.

Proximus bouwt het netwerk niet alleen voor eigen doeleinden. De telecomregulator BIPT verplicht de glasvezel open te stellen voor andere operatoren. Proximus gaat nog een stap verder en zoekt co-investeerders voor de technologie om de lasten te delen.

De stroomnetbeheerder Fluvius en het telecombedrijf Orange Belgium leggen ook glasvezelkabels bij 15.000 gezinnen in onder meer Genk, Gent en Antwerpen. Zijn zij bereid de krachten te bundelen met Proximus? Beide zeggen het aanbod te zullen bekijken.

Winstgroei

Om technologisch weer aan de kop te komen steekt topman Boutin ook een tand bij op het mobiele netwerk. Proximus is de eerste operator in ons land die een 5G-aanbod lanceert. Al is het eerder een veredelde 4,5G-dienst.

De Franse CEO zet ook in op de verdere digitalisering van het bedrijf en zijn businessmodellen. Binnen vijf jaar moet alle oude IT-technologie vervangen zijn, wat de IT-kosten 40 procent zal drukken. De klantenrelaties worden zo veel mogelijk gedigitaliseerd. Tegen eind 2022 wordt het aantal papieren facturen gehalveerd tot 30 procent. De online verkoop moet van 18 naar 30 procent. Het aantal winkels wordt afgebouwd tot 135.

Samen met de personeelsreductie van 1.700 jobs en besparingen in alle geledingen (van marketing over logistiek tot energie) levert dat de komende twee jaar een jaarlijkse kostenreductie op van 1 à 2 procent.

Dit jaar mikt Boutin op een brutobedrijfswinst, na aftrek van de investeringen, van 780 à 800 miljoen euro. Dat is in lijn met de 818 miljoen euro waarop de analisten mikten. De coronacrisis heeft amper impact op de resultaten, luidt het.

Boutin zegt met zijn plan de basis te leggen om in 2022 aan te knopen met omzet- en winstgroei. Die zal in eerste instantie komen van het consumentensegment (+10% internetlijnen) en de doorverkoop van het vaste en mobiele netwerk aan andere operatoren.