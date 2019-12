Proximus zet CEO uit de wind

Proximus-CEO Guillaume Boutin beschikt niet over een Executive MBA-diploma, wat het bedrijf nochtans tweeënhalf jaar lang beweerde. Die fout wijt Proximus alleen aan de communicatiedienst. Toch blijven er vragen.

Als financieel topman bij de Franse telecomoperator SFR volgde Guillaume Boutin in 2009 een speciale opleiding voor high potentials bij de eigenaar Vivendi. De Franse zakenschool INSEAD die de cursus organiseerde, biedt ook Executive MBA’s, een voortgezette master in bedrijfsbeheer voor leidinggevenden, aan. De opleiding ‘was op het niveau van een Executive MBA, maar leverde niet dat diploma op’, zegt de mediagroep Vivendi daar nu over.

Dat botst met hoe de telecomoperator Proximus Boutin sinds zijn aantreden als hoofd van de consumententak in juni 2017 opvoert. Boutin beschikt over een masterdiploma businessmanagement en een Executive MBA, klonk het steevast. Het leverde Proximus na een woelig jaar een nieuwe rel op. In een cv liegen over diploma’s ligt bij een bedrijf in handen van de overheid erg gevoelig. Maar met een kort communiqué wimpelde de telecomoperator de controverse gisteren weg: het gaat louter om verwarring door een foutje van de communicatiedienst.

Boutin erkende dinsdag in de Kamercommissie-Mobiliteit al dat het ‘INSEAD Customer Specific Program’ een speciaal programma voor Vivendi-kaderleden was en dat het niet de status van een Executive MBA had. Hij benadrukte ook geen ambitie te hebben die te behalen. Hij reageerde daarmee op vragen van N-VA-Kamerlid Michael Freilich, die zich baseerde op een artikel in Le Vif.

Proximus trad hem gisteren bij en onderstreepte dat nooit twijfel was over de exacte aard van de opleiding. Niet bij de benoeming in 2017, en niet bij zijn benoeming als CEO in 2019. ‘Dat was voor iedereen vanaf het begin duidelijk’, stelde Proximus in het communiqué. ‘In zijn interviews en assessments heeft Dhr. Boutin hier nooit enige twijfel over gecreëerd.’

De communicatiedienst ging in de fout, door in Boutins profiel op de Proximus-website te vermelden dat de man een Executive MBA bezat. De telecomoperator stelt dat de diploma’s van Boutin tweemaal gecontroleerd zijn, zowel bij zijn aankomst in 2017 als bij zijn aantreden als CEO in november. De informatie waarmee het benoemingscomité aan de slag moest, was ‘altijd correct’, besluit de telecomoperator.

Originele cv

Toch zijn daarmee niet alle vragen beantwoord. Het originele cv uit 2017 geeft Proximus niet vrij, waardoor het raden is naar de exacte formulering. Proximus gaat in het communiqué ook niet in op de vraag waarom de fout tweeënhalf jaar ongemerkt op de Proximus-site prijkte en terugkeerde in tal van officiële berichten, zoals jaarverslagen en perscommuniqués.

De Tijd kon ook de hand leggen op een interne brief van Dominique Leroy, Boutins voorgangster als Proximus-CEO, uit juni 2017 waarin ze diens komst aankondigde. Ook daarin staat dat Boutin over een ‘Executive MBA’ beschikt. Leroy ondertekende de brief persoonlijk.

Freilich is van plan het originele cv van Boutin op te vragen via minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD).

Voor Boutin komt de controverse ongelegen. De nieuwe topman beloofde de komende maanden zijn strategische langetermijnplannen voor het bedrijf in de steigers te zetten. Tegen de algemene vergadering in april moet voor de aandeelhouders al duidelijk zijn waar Boutin met Proximus heen wil.

De vakbonden zaten gisteren nog informeel met Boutin samen. De teneur daar is dat ze meer gewicht geven aan zijn beslissingen dan aan zijn cv. ‘Al geeft het wederom geen goed beeld van het bedrijf’, zegt een vakbondsbron.