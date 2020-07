Proximus zet turbo op uitbouw glasvezelnet

Proximus kondigt in de marge van de halfjaarresultaten extra inspanningen aan rond de uitbouw van zijn glasvezelnet. De telecomoperator is bezig aan een operatie om de koperen kabels, die nu nog de verbinding tussen de straatkant en de woning vormen, te vervangen door glasvezel. Dat is nodig, want koper kan moeilijker de hogere datavolumes- en snelheden verwerken.

Om dat te realiseren, tekent Proximus een voorakkoord met twee Nederlandse bedrijven die zich specialiseren in de uitbouw en uitbating van glasvezelnetwerken. In Vlaanderen kiest Proximus voor DELTA Fiber, dat in Nederland zelf al 700.000 glasvezelaansluitingen op het conto heeft staan. Proximus en DELTA Fiber, in handen van het Zweedse investeringsfonds EQT, bekijken nog hoe ze de samenwerking zullen organiseren. Een joint venture is een optie. In Wallonië kiest Proximus voor EuroFiber.