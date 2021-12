Proximus zet zijn verborgen parel in de schijnwerpers

Met een strategische oefening rond zijn Amerikaanse dochter TeleSign wil Proximus het potentieel van zijn goudhaantje in de verf zetten. De telecomgroep mikt op een 'eenhoorn' met het beveiligingsbedrijf.

Wie de financiële resultaten van Proximus de voorbije kwartalen van nabij volgde, zag doorgaans weinig om laaiend enthousiast te worden. De groep sleept zich zuchtend en puffend door een moeilijke periode van hoge investeringskosten en lage groei.

Maar in de cijfers zit een wat verborgen parel, werd woensdag duidelijk. Met een persbericht van dinsdagavond laat zette Proximus de schijnwerpers op TeleSign. De Belgische telecommer is besprekingen opgestart over een 'potentiële strategische transactie' rond zijn Amerikaanse dochterbedrijf.

De essentie Proximus weegt de strategische opties af om zijn goudhaantje TeleSign beter te valoriseren.

Het Amerikaanse beveiligingsbedrijf maakt sinds 2017 deel uit van Proximus, maar is wat onbekend en onbemind.

Een van de opties is een beursgang via een fusie met een blancochequebedrijf.

Beleggers verwelkomen de plannen met open armen en bezorgden het aandeel Proximus de beste dag in meer dan een jaar.

Als TeleSign geen belletje doet rinkelen, ligt dat niet zozeer aan uzelf. Sinds Proximus de specialist in IT-beveiliging in 2017 voor 230 miljoen dollar (212 miljoen euro tegen de wisselkoers van toen) kocht, ging TeleSign ietwat anoniem op in het grotere plaatje. TeleSign maakt onderdeel uit van BICS, de groothandelsdivisie van Proximus, en was onder die paraplu zelden meer dan een - weliswaar erg positief - lijntje in de ellenlange financiële updates van de groep.

Proximus beseft al een tijdje dat TeleSign daardoor niet de volle appreciatie krijgt die het verdient. In april van dit jaar liet CEO Guillaume Boutin zich voor het eerst ontvallen dat hij een 'unicorn' ziet in zijn Amerikaanse chouchou - techjargon voor een start-up met een waardering van meer dan een miljard dollar.

Met de strategische oefening rond TeleSign wil Proximus dat potentieel meer ontsluiten. Hoe dat zal gebeuren, moet nog blijken. Maar een beursgang via een zogenaamde spac-deal - een fusie met een blancochequebedrijf - is één piste die Proximus zelf vernoemt. Daarbij zou het bedrijf wel de meerderheid van zijn goudhaantje in handen houden.

Tinder-fraudeurs

Dat TeleSign wat onbekend en dus onbemind is, heeft wellicht ook te maken met wat het doet. Digitale identiteitsdiensten en authentificatie verzorgen voor andere bedrijven - TeleSign telt de sociale media Facebook en Twitter en de datingapp Tinder tot zijn klanten - is dan wel belangrijk, het is ook moeilijk om je er iets bij voor te stellen.

In een notendop beschermt TeleSign zowel bedrijven als hun gebruikers tegen identiteits- en andere fraude. Het levert controlemiddelen om te verifiëren dat wie een dienst wil gebruiken wel degelijk is wie hij of zij beweert te zijn. Dat is belangrijk om erover te waken dat mensen niet gemakkelijk je Facebook-account kunnen overnemen of dat je je via Tinder niet zomaar in de luren laat leggen door mensen met slechte bedoelingen.

Schermvullende weergave

Voor verschillende uitdagingen biedt het bedrijf oplossingen. Vaak draaien die rond een tweetrapsverificatie, waarbij gebruikers bij het inloggen een extra drempel over moeten, in de vorm van een sms met een unieke code (zie voorbeeld in grafiek).

Koerssprong

Vorig jaar genereerde TeleSign daarmee 273 miljoen dollar omzet, een groei van 52 procent tegenover een jaar eerder. Daarop boekte het bedrijf een ebitda-marge (brutobedrijfswinst op de omzet) van 11 procent. Door de focus op groei - en de daarmee gepaard gaande kosten - kan de marge op korte termijn wel even een dip kennen, merkt KBC Securities-analist Ruben Devos op. Hij rekent voor 2021 op een marge van 6 procent.