Proximus ziet financieel directeur vertrekken

De Française Sandrine Dufour stapt over van de telecomgroep naar farmareus UCB. Na het vertrek van Dominique Leroy was Dufour even CEO ad interim.

Dufours naam deed de ronde in de zoektocht naar een nieuwe CEO. Zelf liet Dufour in het midden of ze kandidaat was om Leroy op te volgen. Uiteindelijk trok de Fransman Guillaume Boutin, hoofd van de consumentenafdeling, het laken naar zich toe. Boutin en Dufour werkten ook samen bij Vivendi.