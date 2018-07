Proxiumus doet beter dan verwacht

De omzet van telecombedrijf Proximus is van april tot en met juni met 2,6 procent gestegen naar 1,5 miljard euro.

Dat is meer dan dan 1,4 miljard waar analisten op gerekend. Ook qua winstgevendheid springt Proximus over de lat die de beurswaarnemers hebben gelegd. De bedrijfswinst zonder eenmalige effecten (onderliggende ebitda) van de groep is met 6,1 procent gestegen naar 493 miljoen euro. De verwachting lag op 466 miljoen euro.