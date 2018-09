‘Rechtszaak tegen Telenet lijkt onvermijdelijk'

Het hefboomfonds Lucerne is niet te spreken over het antwoord dat Telenet geeft op zijn vraag om de aandeelhouders te laten stemmen over zijn voorstellen. ‘Als het hierbij blijft, stappen we naar de rechter’, zegt Thijs Hovers van Lucerne.

Lucerne, dat de voorbije maanden een belang van drie procent in Telenet heeft opgebouwd, eist dat Telenet twee voorstellen toevoegt aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering (BAV) die eind deze maand plaatsvindt. Het fonds vraagt enerzijds een plan voor een voorspelbaar en stabiel dividendbeleid op lange termijn, en anderzijds een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke belangenconflicten rond de bestuurders van Telenet.

Het Mechelse kabelbedrijf liet vandaag in een gesprek met De Tijd en in een boodschap op zijn website weten dat hij niet op die eisen zal ingaan. En dat is niet naar de zin van Lucerne. ‘De Belgische wet bepaalt dat een aandeelhouder met een belang van drie procent het recht heeft om punten op de agenda te zetten. Telenet bevestigt hiermee dat ze hun (minderheids)aandeelhouders dit fundamentele recht ontzeggen’, zegt Thijs Hovers, partner bij Lucerne.

De argumenten die Telenet voor zijn weigering aanhaalt, snijden volgens Hovers geen hout. Telenet zegt dat Lucerne niet zwart op wit heeft aangetoond dat het drie procent van de aandelen in handen heeft. ‘Ze trekken daarmee de bankuittreksels in twijfel die ons werden bezorgd door internationaal gerenommeerde banken zoals Morgan Stanley en Société Générale, waaruit blijkt dat we 3,01 procent van het kapitaal hebben. Dat hebben we in de 18 jaar dat we bestaan nog nooit meegemaakt. De Belgische wet geeft trouwens nergens aan hoe dat bewijs dan wel geleverd zou moeten worden’, zegt Hovers.

Ook het inhoudelijke argument van Telenet – dat het dividendbeleid een exclusieve bevoegdheid is van de raad van bestuur – is volgens Lucerne niet correct. ‘Dat zou betekenen dat je als minderheidsaandeelhouder altijd gedomineerd wordt door de meerderheidsaandeelhouder’ (bij Telenet is dat de kabel- en mediagroep Liberty Global, red.).