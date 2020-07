Reclameval tekent rapport van Telenet

Zowel een terugval in de verkoop van reclame bij televisiedochter SBS (VIER, VIJF) als de doorverkoop van smartphones speelt de telecomoperator parten in het eerste halfjaar.

Bij een resultatenrapport van telecomoperator Telenet is het al steevast hinkelen tussen de verschillende definities. Telenet geeft zowel gerapporteerde cijfers als die op 'rebased' basis. Bij de eerste houdt het voor een vol halfjaar rekening met de vorig jaar in juni overgenomen De Vijver Media (VIER, VIJF), bij de tweede filtert het die niet-organische groei eruit. Ditmaal voegt het een categorie toe: eentje waarbij de 'overige opbrengsten' buiten beschouwing blijven.

Het pijnpunt lag logischerwijs vooral in het tweede kwartaal. De overige opbrengsten doken toen 26 procent lager, terwijl dat over het volledige eerste halfjaar 'maar' 15 procent was. Telenet onderstreept in zijn rapport wel graag dat als het die overige opbrengsten buiten beschouwing laat de omzet vergeleken met het eerste halfjaar van vorig jaar 'stabiel' bleef. Wie ze toch meeneemt in zijn analyse, komt uit op een terugval van de omzet met meer dan 5 procent (-5,4%).