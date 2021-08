Rijkste Indiër Mukesh Ambani ambieert grotere voetafdruk in Europa

Net nadat bekend is geraakt dat hij miljoenen investeerde in een batterijfabrikant waar ook Bill Gates achter zit, blijkt dat India's rijkste man Mukesh Ambani ook zijn zinnen gezet heeft op de Nederlandse telecommarkt.

Geld vinden voor zo'n monsterdeal mag geen probleem zijn. Reliance, dat eind jaren 60 werd opgericht door Ambani's vader Dhirubhai als producent van polyester garen, groeide de voorbije decennia uit tot India's grootste multinational. Mukesh, die sinds het overlijden van zijn vader in 2002 de plak zwaait bij Reliance, werkte zich in dezelfde periode op tot de rijkste man van India.

Beyoncé en Bond

Maar eigenlijk is de Indiase multinational, actief in olieproductie, petrochemie, retail en telecom, tot dusver relatief beperkt actief gebleven in Europa. Een eventuele overname van T-Mobile in Nederland kan daar verandering in brengen. Reliance zou ook minder afhankelijk worden van olie-inkomsten. Die kregen vorig jaar een stevige knauw door de coronacrisis, wat Ambani enkele plaatsen kostte in de miljardairstop van Forbes.