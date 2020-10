Ruis op de lijn bij verkoop Proximus-dochter BICS

De gedeeltelijke verkoop van BICS, de internationale groothandelsdochter van Proximus, sleept aan. De boosdoener: de coronacrisis en haar effecten op het roamingverkeer, een van de kernmetiers van het bedrijf.

BICS is de afkorting van Belgacom International Carrier Services. Het bedrijf ontstond in 2005, toen Proximus en diens Zwitserse sectorgenoot Swisscom hun internationale groothandelsactiviteiten samenbrachten in een joint venture. In 2009 volgde een gelijkaardige operatie met het Zuid-Afrikaanse MTN . De drie operatoren bezitten respectievelijk 57,6 procent, 22,4 procent en 20 procent van BICS.

Het Belgische bedrijf speelt een belangrijke rol achter de schermen van het internationale data- en telefoonverkeer. Het is wat in het telecomjargon een 'carrier's carrier' genoemd wordt: een telecomoperator die telefoon- en dataverkeer van sectorgenoten versast en zo garandeert dat dat verkeer wereldwijd goed verloopt. Een duizendtal operatoren van allerlei slag is er klant.

Daarnaast verkoopt BICS ook softwareoplossingen aan aanbieders van internet- en digitale diensten via het in 2017 overgenomen TeleSign. De groep was vorig jaar goed voor een omzet van 1,3 miljard euro (-3,4%) en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 153 miljoen (-0,5%). Dat komt overeen met een kwart van de groepsomzet van Proximus en 8 procent van de ebitda.

Investeringsfondsen

Swisscom en MTN willen al maanden van hun belang af. En deze zomer bleek dat ook Proximus een deel van zijn participatie van de hand wou doen, waardoor de overnamekandidaten zicht hebben op een controlebelang (51%). In augustus doken de namen van twee kandidaten op: het investeringsfonds Providence - ook bekend van het dossier van de Waalse kabelaar VOO - en het duo Aleph Capital/Crestview Partners.

Sindsdien is het windstil rond het dossier. De forse terugval van het reizen door de coronacrisis - en dus van het roamingverkeer - heeft een weerslag op de activiteiten van BICS. Dat zal zich vertalen in de resultaten van de groep en leidt dus ook tot discussies over de waardering van de Proximus-dochter.

Recente Europese cijfers over roaming zijn moeilijk te vinden, maar de carrier-vereniging i3forum plakte in het voorjaar een cijfer op het effect van de coronacrisis op die activiteit. Volgens i3forum leidden de internationale lockdowns en quarantainemaatregelen in maart tot een inkrimping van 30 procent van het roamingverkeer. En dat ondanks een stijging van 20 procent van de internationale telefoongesprekken

Glasvezel

Raken de partijen er alsnog uit of niet? Het is nog koffiedik kijken. Maar de gesprekken slepen al maanden aan. Proximus publiceert eind deze maand zijn resultaten over het derde kwartaal en komt dan mogelijk met meer informatie naar buiten.

Als de deal niet doorgaat, kan Proximus - ruw geschat - naast 60 à 100 miljoen euro grijpen. De telecomgroep kan het geld goed gebruiken. Proximus heeft een van de minst ontwikkelde glasvezelnetwerken van Europa en wil de kapitaalintensieve uitrol van het glasvezelnetwerk versnellen om technologisch weer aan de kop te komen.

De situatie doet wat denken aan de mislukte verkoop van de uitzendgroep House of HR anderhalf jaar geleden. Ook in dat dossier sleepten de onderhandelingen lang aan. De prijs bleek een twistappel. De potentiële kopers wilden de terugval van de activiteit in de uitzendsector incalculeren in hun bod, maar de verkoper wou het onderste uit de kan halen. De deal spatte daarop uiteen.