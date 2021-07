Scale-up van broers De Wever wordt Europa’s grootste aanbieder van telecom in de cloud

Waar de ondernemer Daan De Wever al jaren van droomt, wordt werkelijkheid. Dankzij twee megaovernames in Zweden bouwt hij zijn bedrijf in cloudtelecom uit tot het nummer een in Europa en speelt hij voortaan mee tussen grote spelers als Microsoft, Cisco en RingCentral.

De Wever is duidelijk in zijn nopjes als we hem via Teams spreken. ‘We hebben hard gewerkt tijdens de coronacrisis’, zegt hij lachend. ‘Het resultaat is er nu. We staan waar ik had gehoopt te staan toen ik vijf jaar geleden zei dat we naar 150 tot 200 miljoen euro omzet wilden gaan.’

Om precies te zijn: Destiny maakt een kwantumsprong van 90 naar 170 miljoen euro omzet door een dubbelslag in Zweden. Het neemt Telepo over, dat de achterliggende technologie levert om vaste, mobiele en internettelefonie naadloos in elkaar te laten overlopen en waar het Zaventemse bedrijf zelf al sinds 2013 klant is. De technologie van Telepo wordt gebruikt door twee miljoen gebruikers, vooral in Noorwegen, Zweden en Finland. ‘Als we echt wilde slagen in onze ambities om een pan-Europese speler te worden, moesten we die technologie zelf in huis hebben. Deze overname hadden we zeven jaar geleden al in ons achterhoofd, maar de timing moest juist zitten.’

In de spits

Daarnaast koopt De Wever zich een ticket tot de Scandinavische markt - met tentakels tot in het VK en Duitsland - door de eveneens Zweedse marktleider Soluno over te nemen. Dat is, net als Destiny, een aanbieder van telecom als een dienst in de cloud. ‘Het bouwde daarrond ook een hele reeks innovatieve applicaties en de overname staat ons toe om geografisch sterk te groeien’, aldus De Wever. ‘De Scandinavische landen staan op het vlak van cloudcommunicatie in de spits. Ook daarom is het zo fijn daar een voet aan de grond te hebben.’

Er is nog kapitaal genoeg om zelfs na deze overnames nog een versnelling hoger te schakelen in onze overnamestrategie. Daan De Wever Oprichter en CEO van Destiny

Die clouddiensten van Destiny vormen een alternatief voor de klassieke telefonie met per bedrijf een eigen telefooncentrale. Doordat de telefoniediensten worden beheerd op een platform in een centraal datacenter - de cloud - kunnen daaraan een pak andere diensten worden gekoppeld, zoals een helpdesk, voicemail, agendaplanning, Slack, web- en videoconferencing en beveiliging. Zo slaat het bedrijf de brug tussen telecom en IT. Bekende klanten zijn ZEB, Würth, Katoen Natie, Interparking en Democo, en door de overname van Telepo nu ook enkele grote Europese telecomproviders als Tele2, Telia en TMobile. Proximus Business, Telenet Business en enkele kleinere spelers vormen de concurrentie, maar in het segment van de middelgrote ondernemingen is Destiny de grote slokop in de Benelux.

Destiny Opgericht in 2008 door Daan en Samuel De Wever. Omzet: 90 miljoen euro (2020), 170 miljoen na de overname van Telepo en Soluno (2021). Ebitda: 40 miljoen euro (2021). Medewerkers: 635 in zes landen (België, Nederland, Frankrijk, Zweden, het VK en Duitsland). Klanten: Katoen Natie, Standaard Boekhandel, Interparking, ZEB, McDonald’s, Decathlon, Democo, Facq, Schoenen Torfs, Tele2, Telia, TMobile....

Door de dubbele overname wordt Destiny, dat De Wever in 2008 met zijn broer Samuel heeft opgericht en dat in 2015 gelauwerd werd als Beloftevolle Onderneming van het jaar, de grootste in zijn sector, op afstand gevolgd door het Duitse Nfon. 'Wereldwijd zijn we bij de grootste, na RingCentral, Microsoft, Broadsoft (Cisco) en Vodafone.’ Op vijf jaar tijd heeft Destiny zo een groeispurt getrokken van 28 miljoen naar 170 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) daarop zal afklokken op 40 miljoen euro.

Destiny krijgt de Zweedse bedrijven volledig in handen. 'Zoals steeds willen we 100 procent controle’, aldus De Wever. Telepo was een dochterbedrijf van de Canadese multinational Mitel, die ook telefonieoplossingen aanbiedt. Soluno was eigendom van de private-equitypoot van de Zweedse bank SEB. Hoeveel Destiny en zijn Franse hoofdaandeelhouder Apax neertellen voor de dubbele deal wil De Wever niet kwijt. ‘Er is nog kapitaal genoeg om zelfs na deze overnames nog een versnelling hoger te schakelen in onze overnamestrategie. Met de toezeggingen van Apax kunnen we nog makkelijk drie tot vier jaar doorgroeien.’

Tot voor deze deal hadden beide broers ongeveer 30 procent van het kapitaal, tegenover ongeveer 70 procent bij Apax. Die verhouding blijft ongeveer hetzelfde. ‘Wel laten we het management en het kader toe om aandeelhouder te worden van de Destiny Group, ook al betekent dat niet altijd dat ze ook operationeel actief blijven.’

Je loopt het risico dat je heel veel bedrijven koopt en die gewoon op elkaar stapelt, zonder ze goed te integreren. Bij sommige groepen stel ik me daar wel vragen bij. Daan De Wever Oprichter en CEO van Destiny

Destiny is een van die Vlaamse techbedrijven die snel groeien door een intensieve buy-and-buildstrategie, een mix van overnames en organische groei. Vreest De Wever niet dat hij door zo snel te groeien door een snelle overnamepolitiek vroeg of laat greep verliest op de groep? ‘Je loop inderdaad het risico dat je heel veel bedrijven koopt en die gewoon op elkaar stapelt, zonder ze goed te integreren. Bij sommige groepen stel ik me daar wel vragen bij.'