Sociaal overleg Proximus onder hoogspanning

De bonden stelden daarom een andere aanpak voor. Onderhandelen over een vrijwillig vertrekplan en vervolgens kijken waar er werknemers te kort of te veel zijn. Via herscholing kunnen de gaten dan opgevuld worden.

Gedwongen ontslagen

Maar de directie houdt het been stijf. Zij wil dat het plan wordt uitgevoerd, wat tot gedwongen ontslagen kan leiden - iets wat de telecomgroep in het verleden heeft vermeden met vrijwillige vertrekplannen. De bonden willen niet weten van gedwongen ontslagen.

De onderhandelingen dreigen vanavond extra onder druk worden gezet. De directie roept de bonden dan bijeen voor een bijzonder paritair comité. Het onderwerp is de 'transfer van activiteiten'. Meer details kregen de vakbonden niet bij de uitnodiging, wat ongebruikelijk is. En dat maakt hen ongerust.

De bonden vrezen dat de vergadering zal gaan over 108 technici die instaan voor het beheer van het mobiele netwerk. Telenet heeft die activiteit vorig jaar al uitbesteed. De rivaal van Proximus bracht de technische ondersteuning voor zijn digitale oplossingen onder in een joint venture met het Franse Solutions 30 .

Het is uitkijken naar wat de directie vanavond doet: het plan voorleggen aan de bonden of het gewoon doordrukken. 'Dat laatste zou heel erg zijn voor het sociaal overleg', zegt vakbondsban Philippon. 'Het is sowieso not done om onderdelen uit een herstructureringsplan te lichten. Het maakt de werknemers ongerust.'