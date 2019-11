Socialistische vakbond verwerpt massaal herstructurering Proximus

Proximus kondigde in januari aan tot 1.900 banen te willen schrappen. De vakbonden hebben het personeel de voorbije dagen ingelicht over de voorstellen zoals die na maanden onderhandelen op tafel lagen. Een van de maatregelen is dat werknemers die tegen eind 2020 58 jaar zijn, zouden kunnen afzwaaien met behoud van 70 à 75 procent van hun loon.