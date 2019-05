Spanjaarden betalen 2,7 miljard euro voor gsm-pylonen

De Spaanse groep Cellnex koopt 11.000 telecompylonen in Frankrijk, Italië en Zwitserland. De verkoop levert telecomondernemer Xavier Niel een berg cash op.

De beursgenoteerde groep Cellnex vergroot met twee transacties haar marktleiderschap in zendmasten en palen voor telecomnetwerken. Het bedrijf uit Barcelona koopt 5.700 pylonen in Frankrijk en 2.200 in Italië van de groep Iliad. Dat is de prijsbreker op de Franse telecommarkt die opgericht werd door de Franse selfmade miljardair Xavier Niel.

In een aparte deal koopt Cellnex nog 2.800 pylonen in Zwitserland van Salt Mobile, een ander onderdeel van het telecomimperium van Niel. De telecomgroepen zullen de installaties voor 20 jaar huren en houden een minderheidsbelang in de activiteiten. De totale deal komt neer op 2,7 miljard euro.

Afgesproken is ook dat Cellnex nieuwe masten in de drie landen mag bouwen voor de telecomgroepen. Dat komt neer op nog eens 4.000 extra installaties.

Schermvullende weergave Xavier Niel, de oprichter van telecomgroep Iliad. ©AFP

Door de verkoop maken de bedrijven van Niel cash vrij om te investeren in hun kernactiviteiten. Niel ontketende in 2012 een prijzenoorlog in zijn thuisland met het merk Free Mobile. Hij kende aanvankelijk veel succes, maar sinds kort vallen de concurrenten Iliad op zijn eigen terrein aan: de prijs. In het eerste kwartaal kon Iliad weliswaar de omzet opkrikken, maar het aantal klanten bleef nog dalen.

Neutrale operator

Door de overname bezit Cellnex nu 36.500 masten. Cellnex kan meer inkomsten uit de masten halen door er infrastructuur van andere operatoren aan te hangen, wat de bedrijven van Niel om concurrentiële redenen zelf moeilijk kunnen doen.

Cellnex profileert zich als een neutrale infrastructuurnetbeheerder, te vergelijken met Elia voor hoogspanning, voor mobiele telecomnetwerken, audiovisuele signalen en diensten rond smart cities en internet of things. Dankzij zijn uitgebreide netwerk wil Cellnex een rol spelen in de uitrol van 5G, mobiel internet van de vijfde generatie.