Stefaan De Clerck twee jaar langer voorzitter Proximus

Discussie

In de regering en de raad van bestuur was er discussie over de termijn, maar uiteindelijk is afgeklopt op twee jaar. Dirk Lybaert, de secretaris-generaal van Proximus: 'Zo vermijden we dat we over enkele maanden opnieuw moeten aankloppen bij de regering. En als de Staat in 2021 andere mensen in het bestuur wil, kunnen de bestaande bestuurders gevraagd worden ontslag te nemen.'