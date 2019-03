Telecomoperator Dommel stopt dienstverlening

De kleine telecomoperator Dommel stopt komende zondag met het leveren van telecomdiensten. Hij steekt de schuld op Proximus, wiens netwerk hij gebruikt.

Dommel is een zogenaamde ‘virtuele operator’ die geen eigen netwerk heeft, maar dat van een andere operator - in dit geval Proximus - gebruikt. Het betaalt daarvoor een vergoeding aan Proximus. Sinds mei vorig jaar bedient het merk ook de klanten van de vroegere operator Billi.

Maar de operator zet er nu dus een punt achter, naar eigen zeggen omdat Proximus de toegang tot zijn netwerk stopzet. In een mededeling op zijn website en aan zijn klanten schrijft het bedrijf dat het meer dan een jaar lang geprobeerd heeft om met Proximus een oplossing te zoeken, maar dat het niet gelukt is. ‘We zijn gebotst op een stevige monopolist die zijn best doet om de toegang tot het telefoonnetwerk, en bij uitbreiding de toegang tot breedband via de telefoonlijn, te beperken voor virtuele operatoren’, klinkt het.

Dommel zegt nog op zoek te zijn naar alternatieve leveranciers, maar waarschuwt dat dat enkele weken kan duren. Daardoor komen zowat 12.000 mobiele klanten en 10.000 internetklanten tijdelijk in de kou te staan.

Bhaalu

Schedom, de vennootschap achter Dommel, is sinds ruim een jaar in handen van Bart Van Coppenolle en Philip Vandormael, het duo dat eerder geprobeerd heeft om de 'slimme afstandsbediening' Bhaalu in de markt te zetten, maar daarvan moest afzien na klachten van de tv-zenders.

Het bedrijf heeft het financieel niet breed. De laatst gepubliceerde jaarrekening, van het jaar 2016, toont een bijna-nulresultaat en een overgedragen verlies van bijna 400.000 euro. Schedom torste ook een negatief eigen vermogen, in een sector waar de concurrentie scherp is en de marges erg klein.

In een reactie aan Datanews zegt Van Coppenolle dat het conflict met Proximus te wijten is aan een conflict over de tarieven die de netwerkoperator aanrekende. Volgens Van Coppenolle had Schedom recht op gereguleerde (lage) tarieven, maar weigerde Proximus dat. 'Uiteindelijk heeft Proximus de redenering gemaakt dat we onze facturen niet betalen, maar we hebben die facturen altijd gecontesteerd', klinkt het.